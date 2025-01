Außergewöhnliche Einblicke: In einem Haus in Andalusien beriet Vincent Keymer im Geheimen den späteren Schachweltmeister Gukesh Dommaraju. Etwa auch, um später selbst auf ein WM-Match vorbereitet zu sein?

Von David Kulessa

Das vergangene Jahr begann für Vincent Keymer im „Aktuellen Sportstudio“ und es endete mit einem Weltmeistertitel. Anfang Januar saß Deutschlands bester Schachspieler in einem Fernsehstudio auf dem Mainzer Lerchenberg, nahe seiner Heimat Saulheim, und erklärte der ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein unter anderem, was in seinem Kopf vorgehen würde, würde sie als sein Gegenüber den Eröffnungszug f4 wählen: „Ich wäre überrascht.“ Der erste Zug ist traditionell e4.