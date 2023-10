Interview von David Kulessa, Saulheim

Bis auf den Bürgermeister erscheinen alle pünktlich zum Interviewtermin am Rathaus von Saulheim. Vincent Keymer, 18, macht das kurze Warten aber nichts aus. Denn heute, erzählt er, halte man ihn von nichts ab. Es ist einer der wenigen freien Tage, die Deutschlands bester Schachspieler aktuell hat. Die bisherige Saison war ereignisreich, vor allem der World Cup in Baku ist in Erinnerung geblieben - eines der vier wichtigen Events im Schachkalender, bei denen sich Profis für das begehrte Kandidatenturnier qualifizieren können, also das Format, das den nächsten WM-Herausforderer ermittelt.