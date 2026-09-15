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Großmeister Vincent KeymerEr will um die wichtigsten Titel der Schachwelt kämpfen

Lesezeit: 5 Min.

Kaum jemand ist in der Lage, so tief in Stellungen einzutauchen wie Vincent Keymer.
Kaum jemand ist in der Lage, so tief in Stellungen einzutauchen wie Vincent Keymer.
Dipayan Bose(Sopa Images/Imago

Vincent Keymer ist dieses Jahr endgültig in die Weltspitze aufgestiegen. Der 21-Jährige hat seine eigenen Zweifel besiegt – und soll jetzt deutsche Sehnsüchte erfüllen.

Von David Kulessa

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Nur weil man einer der weltbesten Schachspieler ist, bedeutet das noch lange nicht, dass man keine Fehler mehr macht. Wobei: „Von einem Fehler kann man da kaum sprechen. Es war ein Patzer, ein Einsteller, ein Aussetzer. Unglaublich schade.“ Vincent Keymer ringt noch immer nach Worten, wenn man ihn auf seine Partie von Ende August gegen den indischen Großmeister Rameshbabu Praggnanandhaa, 21, anspricht.

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