Stefan Kindermann ist internationaler Schachgroßmeister, Geschäftsführer der Münchner Schachakademie (derzeit finden dort Online-Kurse statt) und Mitbegründer sowie Vorstand der Münchner Schachstiftung, die besonders benachteiligte Kinder fördert. Als Schachprofi war Kindermann neunmaliger deutscher Mannschaftsmeister und hat an acht Schacholympiaden sowie einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Mit Robert von Weizsäcker hat er aus den Erfolgsstrategien der Schachgroßmeister das Strategiemodell Königsplan entwickelt und vermittelt dieses Konzept an Führungskräfte in Form von Vorträgen und Seminaren. Seit über 30 Jahren schreibt Kindermann Kolumnen in der SZ – natürlich über Schach .
Schach im VideoWer hat die besten Chancen auf den WM-Kampf?
In Zypern geht es im Kandidatenturnier um die Teilnahme an der Schach-WM. Mit dabei ist sensationell auch der Deutsche Matthias Blübaum. Warum er nicht chancenlos ist, zeigt eine erfolgreiche Partie mit Schwarz gegen Weltmeister Gukesh.
Analysiert von Großmeister Stefan Kindermann
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WM-Chancen für Matthias Blübaum:Einer für die Schach-Geschichte
Matthias Blübaum könnte sich beim Kandidatenturnier als erster Deutscher seit mehr als 100 Jahren für die Schach-WM qualifizieren. Annäherung an einen, der am Brett kein Künstler, sondern ein Arbeiter ist.
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