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WM-Herausforderer SindarovDer Sieger, dem die Herzen zufliegen

Der Usbeke Javohir Sindarov tritt bei der Schach-WM an. Stefan Kindermann analysiert, wie er das Kandidatenturnier gewonnen hat.
Der Usbeke Javohir Sindarov tritt bei der Schach-WM an. Stefan Kindermann analysiert, wie er das Kandidatenturnier gewonnen hat. Anahí Martina Sánchez

Javohir Sindarov brilliert beim Kandidatenturnier. Seine Chancen, der nächste Weltmeister zu werden, sind hoch. Was zeichnet das Spiel des neuen Lieblings der Schachwelt aus – und warum opfert er so gerne Bauern?

Analysiert von Großmeister Stefan Kindermann

Kandidatenturnier Rückschau

Stefan Kindermann ist internationaler Schachgroßmeister, Geschäftsführer der Münchner Schachakademie (derzeit finden dort Online-Kurse statt) und Mitbegründer sowie Vorstand der Münchner Schachstiftung, die insbesondere benachteiligte Kinder fördert. Als Schachprofi war Kindermann neunmaliger deutscher Mannschaftsmeister und hat an acht Schacholympiaden sowie einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Mit Robert von Weizsäcker hat er aus den Erfolgsstrategien der Schachgroßmeister das Strategiemodell „Königsplan“ entwickelt und vermittelt dieses Konzept an Führungskräfte in Form von Vorträgen und Seminaren. Seit über 30 Jahren schreibt Kindermann Kolumnen in der SZ – natürlich über Schach.

Video von Anahi Martina Sanchez

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Analysiert von Großmeister Stefan Kindermann

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