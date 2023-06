Von David Kulessa

Nach zuletzt sechs Partien in vier Tagen hatte Magnus Carlsen bei der Global Chess League in Dubai am Dienstag spielfrei. Einen Sieg konnte er trotzdem feiern. Denn in rund 12 000 Kilometern Entfernung veröffentlichte das Bezirksgericht von Eastern Missouri eine Entscheidung in der spektakulären Betrugsaffäre, die den Schachsport nun schon fast ein Jahr beschäftigt. Das Ergebnis: Es wies die Klage des jungen Großmeisters Hans Niemann, 20, gegen den norwegischen Szene-Dominator und Weltranglistenersten Magnus Carlsen, 32, ab.

Doch dieser Teilerfolg ist nicht das Ende der juristischen Auseinandersetzung - und schon gar nicht das Ende des Themas für die Schachwelt und den Weltverband Fide.

Denn wer in der abgewiesenen Klage einen Beweis für Niemanns Schummelei sieht, der irrt. Ob der US-Amerikaner ein Betrüger ist, wie Carlsen das behauptet, seitdem er beim Sinquefield Cup im September gegen Niemann verlor, darauf geht die Richterin gar nicht ein. Und sie gibt auch keine Einschätzung darüber ab, ob Niemann, wie wiederum dieser behauptet, das Bauernopfer einer Verleumdungskampagne der Schachwelt ist, orchestriert von ihrer rachsüchtigen Überfigur Magnus Carlsen. Auf Grundlage dieser Behauptung hatte Niemann nicht nur Carlsen, sondern auch dessen Firma Play Magnus Group, die Plattform chess.com und Großmeister Hikaru Nakamura auf 100 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt.

Niemanns Anwälte kündigen an, erneut Klage einzureichen

Um die Entscheidung der Bundesrichterin zu verstehen, muss man wissen, dass Niemanns Anwälte insgesamt sieben Gründe für die Klage vorgelegt hatten, von denen sich zwei aufs Kartellrecht beziehen. Und für ebenjene sieht die Richterin keine Ansprüche, was sie auch begründet. Die anderen fünf Punkte, darunter Verleumdung und üble Nachrede, lehnt sie zwar ebenfalls ab - aber ohne Prüfung. Das Gericht sieht sich dafür schlicht nicht zuständig.

"Diese Entscheidung", so Niemanns Anwälte zur SZ, "hat keinerlei Auswirkungen auf Niemanns Möglichkeiten, seine Hauptklagen wegen Verleumdung und zahlreichen anderen Ansprüchen weiter zu verfolgen." Niemann werde vor einem anderen Gericht erneut Klage einreichen, kündigen sie an.

Prognosen darüber hinaus sind aktuell schwierig, weil dieser Affäre auch nach knapp zehn Monaten etwas ganz entscheidendes fehlt: Fakten. Es ist noch immer überhaupt nicht klar, was an den Betrugsvorwürfen eigentlich dran ist. Niemann streitet sie ab, Carlsen legt keine Beweise vor. Und der Weltverband Fide, der womöglich Licht ins Dunkel bringen könnte, schweigt seit Monaten zu dem Thema - und lässt einen fertigen Untersuchungsbericht in der Schublade. Was immer stärker die Frage provoziert, ob er in der Causa etwas verbergen möchte.

Die Fide erklärte die Verzögerung mit der laufenden Klage

Im Oktober hatte die Fide eine dreiköpfige Ethikkommission eingesetzt, um im Fall Carlsen/Niemann zu ermitteln. Im Februar stellte das Trio um den Deutschen Klaus Deventer, 65, den Bericht fertig. Schon vor der offiziellen Finalisierung hatte Fide-Boss Arkadij Dworkowistsch im SZ-Interview erklärt, er erwarte "keine Sensationen" - und keine konkreten Beschuldigungen gegen eine einzelne Person. Doch was genau nun in dem Report drinsteht, verrät die Fide seitdem nicht.

Der New York Times sagte im Frühjahr ein Sprecher, dass die Ethikkommission des Verbandes entschieden habe, die Ergebnisse bis mindestens Oktober unter Verschluss zu halten. Angeblich, um weitere Entwicklungen im noch laufenden Zivilrechtsprozess abzuwarten. Schon damals war völlig unklar, in welchem Zusammenhang diese Klage und der Bericht der Fide stehen sollen, warum man ausgerechnet bis Oktober warten will - und inwiefern es im "Interesse der Schachgemeinde" sein könnte, das Ergebnis monatelang unter Verschluss zu halten.

Doch ist, wenn man dieser Argumentation folgt, nicht spätestens jetzt, nach der Ablehnung der Zivilklage, der Moment gekommen, den Bericht zu veröffentlichen und endlich für etwas Klarheit zu sorgen? Bislang schweigt die Fide zu der Entscheidung des Gerichts, auf eine SZ-Anfrage reagiert sie nicht. Mitglieder der Ethikkommission teilten schon vor Wochen mit, keine Auskunft geben zu dürfen.

Wer sich äußert, ist Ken Regan. Der Mathematikprofessor von der Universität Buffalo hat ein statistisches Modell zur Betrugserkennung entwickelt, das die Fide nutzt und bestätigt in einer E-Mail an die SZ, "keine Hinweise" auf einen betrügenden Niemann gefunden zu haben, wenngleich er den Bericht nicht in Gänze kenne.

Im Oktober könnte es zum nächsten sportlichen Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten kommen

Das bietet Raum für Spekulationen, den etwa Niemanns Anwalt Terrence Oved gerne nutzt. Seine These: Dass die Fide den Report unter Verschluss hält, lasse sich mit den "finanziellen Beziehungen" zwischen Weltverband, chess.com und Magnus Carlsen erklären. Er glaube, das Ergebnis der Untersuchung entlaste seinen Mandaten und dass sie nicht veröffentlicht werde, "gibt Anlass zu der ernsten Sorge, dass dieser Skandal noch tiefgreifender ist als angenommen", sagte er der New York Times.

Die geschäftliche Verbandelung zwischen Magnus Carlsen und der Fide ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. So hat die von Carlsen gegründete Play Magnus Group mit Chessable und Chess24 zwei Unternehmen im Portfolio, die offizielle Werbe- beziehungsweise TV-Partner des Verbandes sind. Die Play Magnus Group wiederum gehört inzwischen zu chess.com, also dem Unternehmen, das Carlsens Vorwürfe im Herbst mit einem eigenen Bericht stützte. Seit der Übernahme ist Magnus Carlsen offizieller chess.com-Markenbotschafter. So nährt nun schon das Schweigen der Fide Zweifel an ihrer Unabhängigkeit.

Chess.com finanziert zudem regelmäßig Fide-Events, darunter das "Grand Swiss" im Oktober als Hauptsponsor. Ausgerechnet bei diesem Turnier könnten Carlsen und Niemann erstmals seit dem Sinquefield Cup wieder am Brett aufeinandertreffen. Beide sind qua Weltranglistenposition qualifiziert. Man sollte meinen, solange könne die Fide den Bericht nicht unter Verschluss halten. Doch mit echter Sicherheit lässt sich eigentlich nur eins sagen: Das "Ende dieser Saga", das die Anwälte von Chess.com in dem Gerichtsurteil von Dienstag sehen, ist in Wirklichkeit noch lange nicht erreicht.