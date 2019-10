Der Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat sich einen ganz besonderen Rekord gesichert: Durch ein Remis gegen den Armenier Lewon Aronjan im Turnier auf der Kanalinsel Isle of Man blieb der 28 Jahre alte Norweger in der 101. Partie in Serie ungeschlagen. Damit brach Carlsen den Rekord des Chinesen Ding Liren, der 2018 in 100 Partien nacheinander unbesiegt blieb. "In den letzten Tagen musste ich natürlich daran denken und wollte nicht auf den letzten Metern scheitern", sagte Carlsen. Seine bisher letzte Niederlage kassierte er am 31. Juli 2018 gegen Schachrijar Mamedjarow (Aserbaidschan).

Die 447 Tage ohne Niederlage untermauern Carlsens Nimbus als zur Zeit klar bester Schachspieler der Welt - auch wenn er das Turnier auf der Isle of Man nur auf Platz sechs abschloss. Aber insgesamt befindet er sich seit seinem Sieg im WM-Kampf gegen den Amerikaner Fabiano Caruana im November 2018 in seiner wohl besten Karrierephase. Seinen WM-Titel, den er inzwischen fünf Jahre hält, muss er das nächste Mal in einem Jahr verteidigen. Der Gegner wird im Frühjahr unter acht Spielern in einem Turnier ermittelt, für das sich nach Caruana, Ding und dem Aserbaidschaner Teimour Radjabow der Chinese Wang Hao durch seinen Turniersieg auf der Isle of Man qualifizierte.