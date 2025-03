Erstmals in der Geschichte der seit 2000 ausgetragenen Schach-Europameisterschaften hat ein Spieler den Titel zum zweiten Mal erobert: Dem Lemgoer Matthias Blübaum, 27, gelang dieses Novum – auch dank der Schützenhilfe seines Nationalmannschaftskollegen Frederik Svane, 21, aus Lübeck, der sich am Ende Rang zwei sicherte. Da im Israeli Maxim Rodhstein noch ein dritter Spieler beim Turnier in Rumänien auf 8,5 Punkte aus elf Partien kam, entschied die Buchholz-Wertung zwischen den drei Großmeistern. Blübaum hatte den Titel bereits 2022 gewonnen.