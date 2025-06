Schachprofi Magnus Carlsen wird auch in der neuen Bundesliga-Saison für den FC St. Pauli spielen. „Die vergangene Saison war ein großer Erfolg für das Team. Wir haben bewiesen, dass wir in der Bundesliga mithalten und mit den besten Teams konkurrieren können. Ich freue mich darauf, die Weiterentwicklung der Mannschaft zu begleiten – und meinen Beitrag dazu zu leisten“, wurde der Norweger in einer Vereinsmitteilung zitiert. Der Ex-Weltmeister gab im Januar sein Debüt für die Schachabteilung des Fußball-Bundesligisten. Als Aufsteiger belegten die Hamburger in ihrer ersten Bundesliga-Saison Platz zwölf. Der langjährige Weltranglisten-Erste hatte dem Klub viel Aufmerksamkeit beschert. Die konkreten Spieltermine von Carlsen sollen später bekanntgegeben werden. Die Schach-Saison beginnt am 27. September.