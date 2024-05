Wenn der FC Bayern in ein paar Monaten ans Millerntor reist, ist der größte Star längst in Hamburg. Der FC St. Pauli spielt nach dem Bundesliga-Aufstieg ja endlich erstklassig - und bläst plötzlich mit dem weltweit besten Spieler und einem untypischen Glamour-Faktor zum Angriff auf die Münchner. Nicht im Fußball, wohlgemerkt. Sondern im Schach . Magnus Carlsen, Mehrfachweltmeister und Superstar am Brett, schließt sich zur neuen Saison dem Kiez-Klub an. "Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein", sagte Carlsen über sein überraschendes Engagement beim Aufsteiger der Schachbundesliga.

Zustande kommt die Kooperation dank einer neuen Partnerschaft zwischen Paulis Schachabteilung und der Weissenhaus Chess Academy. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt und wird auch gemeinsame kommunikative Maßnahmen mit Carlsen beinhalten. "Wir freuen uns alle riesig auf Magnus bei uns am Millerntor. Wir wollen uns langfristig oben etablieren", sagte Thomas Schüttler, Abteilungsvorstand FC St. Pauli Schach.

Carlsen kehrt ein Stück weit zu seinen Wurzeln zurück. Der 33-jährige Norweger kennt die Bundesliga, als junger Teenager spielte er in der Saison 2004/05 die Schachfreunde Neukölln. Später war er für die OSG Baden-Baden aktiv. Rainer Polzin, der Carlsen einst für die Berliner Schachfreunde gewann, erinnerte sich an das Talent. "Wie er am Brett saß, wie er gespielt hat, wie er die Gegner geschlagen hat - es war klar, dass dieser Spieler mal richtig groß wird", sagte er im Podcast "Scambit". Carlsen wurde dann einer der besten Schachspieler der Geschichte. Von 2013 bis 2023 war er Weltmeister. Vor einem Jahr verzichtete er auf den Titel. Zudem gewann er mehrmals WM-Titel im Blitz- und Schnellschach. Für die Schachbundesliga ist die Rückkehr des Superstars ein Riesengewinn. "Hochattraktiv" sei das, sagte Vizepräsident Reinhard Ahrens: "Es ist der einzige Name eines Spielers, der auch außerhalb der Schachwelt einen gewissen Bekanntheitsgrad hat."

Für St. Pauli, das in der Schachbundesliga unter anderem auf Bayern München und Werder Bremen trifft, geht es nach dem Aufstieg zunächst um den Klassenerhalt. Garantiert ist dieser trotz Carlsens Verpflichtung nicht. Die Teams bestehen aus acht Spielern, Carlsen besetzt nur eine dieser Positionen und kann nur einen Sieg einfahren. "Wenn die anderen nicht auch punkten, dann ist ein Einzelsieg von Magnus Carlsen nicht so viel wert", sagte Ahrens: "Es wird darauf ankommen, ob es St. Pauli gelingt, das Team noch an weiterer Position so zu verstärken, dass sie in der Liga mithalten können." Auch bleibe abzuwarten, wie oft Carlsen tatsächlich mitspielen werde.