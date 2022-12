Von David Kulessa, Mainz

Kurz vor den wohl wichtigsten Wochen seiner bisherigen Karriere grüßt Vincent Keymer freundlich von der Golden Gate Bridge in San Francisco. Zumindest indirekt. Tatsächlich sitzt Deutschlands bester Schachspieler zu Hause in Saulheim, nahe Mainz, vor einer Webcam und hat sich virtuell in die berühmte Kulisse begeben. Auch befinden sich Keymers kommende Reiseziele nicht in Kalifornien, sondern in Kasachstan, den Niederlanden und im Rheinland. Dort stehen für ihn sportliche Prüfungen auf allerhöchstem Niveau an - und seine Leistungen dürften belastbare Antworten auf die Frage bieten, welches Niveau Vincent Keymer auf seinem bemerkenswerten Weg in die internationale Spitze inzwischen erreicht hat.