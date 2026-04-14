Am vergangenen Wochenende sah es zweimal so aus, als könnte dieses WM-Kandidatenturnier auf Zypern womöglich doch noch mal spannend werden. Zunächst am Samstag: Da probierte es Fabiano Caruana, der abgeschlagene Favorit, mit dem Mute der Verzweiflung. Gegen Javokhir Sindarov präsentierte er in der elften von vierzehn Runden eine praktisch nie gespielte Variation der katalanischen Eröffnung.
Schach„Eine der besten Turnierleistungen, die wir je gesehen haben“
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Der junge Usbeke Javokhir Sindarov gewinnt sein erstes WM-Kandidatenturnier gleich mit Rekorden – und darf nun Weltmeister Gukesh Dommaraju herausfordern. Was der Schachtrainer des FC Bayern damit zu tun hat.
Von David Kulessa
Schach:Eine Welt auf 64 Feldern
Einst war es Teil der ritterlichen Ausbildung, heute ist Schach so demokratisch wie nie. Über ein Spiel, das die Menschen seit Jahrhunderten begeistert – und eine Freundschaft über politische Ideologien hinweg.
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