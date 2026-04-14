Am vergangenen Wochenende sah es zweimal so aus, als könnte dieses WM-Kandidatenturnier auf Zypern womöglich doch noch mal spannend werden. Zunächst am Samstag: Da probierte es Fabiano Caruana, der abgeschlagene Favorit, mit dem Mute der Verzweiflung. Gegen Javokhir Sindarov präsentierte er in der elften von vierzehn Runden eine praktisch nie gespielte Variation der katalanischen Eröffnung.