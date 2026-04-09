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Schach im VideoGibt es einen neuen Superstar im Schach?

Analysiert die Partien des Kandidatenturniers: Schach-Großmeister Stefan Kindermann.
Analysiert die Partien des Kandidatenturniers: Schach-Großmeister Stefan Kindermann. Anahí Martina Sánchez

Zur Halbzeit des Kandidatenturniers um die Teilnahme an der Schach-WM wird klar: Ein junger Usbeke scheint kaum zu schlagen zu sein. Und der Deutsche Matthias Blübaum hält gut mit.

Analysiert von Großmeister Stefan Kindermann

Stefan Kindermann ist internationaler Schachgroßmeister, Geschäftsführer der Münchner Schachakademie (derzeit finden dort Online-Kurse statt) und Mitbegründer sowie Vorstand der Münchner Schachstiftung, die besonders benachteiligte Kinder fördert. Als Schachprofi war Kindermann neunmaliger deutscher Mannschaftsmeister und hat an acht Schacholympiaden sowie einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Mit Robert von Weizsäcker hat er aus den Erfolgsstrategien der Schachgroßmeister das Strategiemodell Königsplan entwickelt und vermittelt dieses Konzept an Führungskräfte in Form von Vorträgen und Seminaren. Seit über 30 Jahren schreibt Kindermann Kolumnen in der SZ – natürlich über Schach.

Video von Anahi Martina Sanchez

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Schach-Kandidatenturnier
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In den ersten vier Runden des WM-Kandidatenturniers hilft Matthias Blübaum strategisch sein jüngstes Erfolgsrezept. Sein nächster Gegner und Titelfavorit muss eine herbe Niederlage verkraften.

Von David Kulessa

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