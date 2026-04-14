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Schach„Eine der besten Turnierleistungen, die wir je gesehen haben“

Lesezeit: 5 Min.

Javokhir Sindarov, hier in der Partie gegen Caruana, galt noch vor einem halben Jahr als aufstrebendes Talent, aber bestimmt nicht als baldiger WM-Finalist.
Javokhir Sindarov, hier in der Partie gegen Caruana, galt noch vor einem halben Jahr als aufstrebendes Talent, aber bestimmt nicht als baldiger WM-Finalist. Niki Riga / Fide

Der junge Usbeke Javokhir Sindarov gewinnt sein erstes WM-Kandidatenturnier gleich mit Rekorden – und darf nun Weltmeister Gukesh Dommaraju herausfordern. Was der Schachtrainer des FC Bayern München damit zu tun hat.

Von David Kulessa

Am vergangenen Wochenende sah es zweimal so aus, als könnte dieses WM-Kandidatenturnier auf Zypern womöglich doch noch mal spannend werden. Zunächst am Samstag: Da probierte es Fabiano Caruana, der abgeschlagene Favorit, mit dem Mute der Verzweiflung. Gegen Javokhir Sindarov präsentierte er in der elften von vierzehn Runden eine praktisch nie gespielte Variation der katalanischen Eröffnung.

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