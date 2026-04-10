Da es am Schachbrett entscheidend sein kann, sich eine gewisse Lockerheit zu bewahren, sollte man den Auftritt des niederländischen Großmeisters Anish Giri am Mittwoch nicht unterschätzen. Der 32-Jährige machte bei seiner Pressekonferenz derart viele Witze, dass der Schachweltverband Fide, Ausrichter des Kandidatenturniers in Zypern, anschließend ein anderthalbminütiges Highlight-Video zusammenschnitt.
Schach-Kandidatenturnier„Ein Haufen Verlierer“ ist hinter Sindarov her
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Die Schachwelt staunt über Javokhir Sindarov: Der junge Usbeke kommt mühelos durch das Kandidatenturnier für die Schach-WM wie wenige vor ihm – sein letzter verbliebener Konkurrent greift zu Humor als Druckmittel.
Von David Kulessa
Schach im Video:Gibt es einen neuen Superstar im Schach?
Zur Halbzeit des Kandidatenturniers um die Teilnahme an der Schach-WM wird klar: Ein junger Usbeke scheint kaum zu schlagen zu sein. Und der Deutsche Matthias Blübaum hält gut mit.
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