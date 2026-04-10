Da es am Schachbrett entscheidend sein kann, sich eine gewisse Lockerheit zu bewahren, sollte man den Auftritt des niederländischen Großmeisters Anish Giri am Mittwoch nicht unterschätzen. Der 32-Jährige machte bei seiner Pressekonferenz derart viele Witze, dass der Schachweltverband Fide, Ausrichter des Kandidatenturniers in Zypern, anschließend ein anderthalbminütiges Highlight-Video zusammenschnitt.