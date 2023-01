Interview von David Kulessa

Es begann mit einem Missverständnis. Als die iranische Schiedsrichterin Shohreh Bayat, 35, im Januar 2020 die Schach-WM der Frauen in Shanghai verantwortete, tauchten Bilder von ihr auf, auf denen es so aussah, als trage sie keinen Hidschab, das in Iran vorgeschriebene Kopftuch. In ihrer Heimat gab es dafür viel Kritik, gesteuert von regimetreuen Medien. "Der iranische Schachverband wollte, dass ich mich schriftlich entschuldige, und zwang meinen Vater vor die Kamera, wo er alles sagte, was sie hören wollen", erzählt Bayat: "Aus Protest trug ich anschließend wirklich kein Kopftuch."