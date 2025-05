„Das Umfeld, in dem Frauen aufwachsen, ist nicht inspirierend genug“

Im Schach kommt es auf den Geist an, nicht auf den Körper. Aber warum sind dann fast alle Großmeister Männer? Judit Polgár, die beste Spielerin der Geschichte, hat eine Antwort, die weit über das Brett hinausweist.

Interview von David Kulessa

Die ungarische Großmeisterin Judit Polgár, 48, hat in ihrer Karriere am Brett insgesamt acht Schachweltmeister besiegt: Magnus Carlsen, Anatoli Karpow, Garri Kasparow, Wladimir Kramnik, Boris Spasski, Vasili Smislow und Viswanathan Anand. Vor ziemlich genau 20 Jahren war sie die Nummer acht der Welt und ist somit noch immer die einzige Frau, die es jemals in die Top-Zehn der Weltrangliste geschafft hat.