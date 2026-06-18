Wenn es stimmt, was ein ehemaliger Mitarbeiter des Schachweltverbandes Fide vor einigen Tagen im sozialen Netzwerk X publizierte, dann herrscht bei der Fide gerade panische Aufregung. George Mastrokoukos, der für den Verband bis 2018 fast zwei Jahrzehnte lang Events organisiert hat, schrieb, dass der russische Fide-Präsident Arkadij Dworkowitsch in der vergangenen Woche per Whatsapp eine Notfallsitzung des wichtigen Fide-Rats einberufen habe. Eigentlich sollte besagte Sitzung erst an diesem Mittwoch stattfinden, wie die Fide auf SZ-Anfrage bestätigt hat, doch Dworkowitsch konnte es wohl plötzlich nicht mehr schnell genug gehen.

Der Grund für die Eile soll ein Artikel im Online-Medium EUobserver gewesen sein. Die Fide ließ eine SZ-Anfrage unbeantwortet. Laut dem Bericht steht der Name von Dworkowitsch auf einer Liste von Menschen, die die EU-Kommission noch in diesem Monat sanktionieren möchte, wegen der „öffentlichen Unterstützung“ des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Dworkowitsch war lange Kreml-Politiker, unter anderem sechs Jahre lang stellvertretender Ministerpräsident. Sollte die EU ihn nun sanktionieren, hätte das wohl zur Folge, dass der mächtigste Mann des Weltschachs künftig nur unter großen Schwierigkeiten in EU-Staaten einreisen könnte. Das dürfte mit seinem Job kaum vereinbar sein.

Interessant ist daher, was der Fide-Rat – das Exekutivorgan des Verbandes – in seiner Notfallsitzung entschieden hat: die sofortige Suspendierung des russischen Schachverbandes. Es wirkt wie der Versuch, die Sanktion für Dworkowitsch doch noch zu verhindern. Denn laut EUobserver beanstandet die EU-Kommission unter anderem die Rolle, die Dworkowitsch im russischen Schachverband spielt – und dass er duldet, dass dieser seit Jahren Schachturniere in besetzten ukrainischen Gebieten organisiert. Laut eigener Homepage hat der russische Schachverband seit 2016 fast 4000 Turniere zunächst auf der Krim und seit der Vollinvasion etwa auch in Donezk und Luhansk ausgetragen.

Vor zwei Jahren sanktionierte der Weltverband den russischen Verband schon einmal – und hob die Suspendierung wieder auf

Die Debatte darum bewegt die Schachwelt seit einiger Zeit. Bereits im September 2023 legte der ukrainische Schachverband gemeinsam mit dem norwegischen Schachtrainer Peter Heine-Nielsen eine Beschwerde bei der Fide-Ethikkommission ein – gegen Dworkowitsch und gegen den russischen Schachverband. Dem Fide-Präsidenten warfen die Beschwerdeführer vor, dass er in einem Kuratorium des russischen Verbandes sitze, dem auch Kremlsprecher Dmitri Peskow und der einstige Verteidigungsminister Sergej Schojgu angehören. Dem russischen Schachverband wiederum warfen sie schon damals die Organisation von Turnieren in besetzten Gebieten vor.

Dann, im Juni 2024, entschied die Ethikkommission des Weltverbandes zunächst – etwas überraschend – im Sinne der Beschwerdeführer: Sie suspendierte den russischen Verband für zwei Jahre von allen Fide-Treffen und rügte Dworkowitsch für dessen Sitz im Kuratorium.

Doch nur wenige Monate später die Rolle rückwärts: Die Berufungskammer der Ethikkommission hob die Rüge für Dworkowitsch auf und verringerte die Strafe für den russischen Verband. Statt einer Suspendierung war die Sanktion bloß noch eine Geldstrafe. Und diese 45 000 Euro dürften in Moskau niemanden geschmerzt haben. Zwar entschied auch die Berufungskammer, dass die Turniere in den besetzten Gebieten einen Verstoß gegen die Satzung der Fide darstellen, doch sogleich gaben sie dem russischen Verband gewissermaßen einen Freifahrtschein, trotzdem weiterzumachen. Was offenkundig auch geschehen ist.

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Ein Ende dieses sportpolitischen Rechtsstreits war das nicht. Denn der ukrainische Schachverband zog im Oktober 2024 vor den Internationalen Sportgerichtshof (Cas). Und forderte dort eine fünfjährige Suspendierung des russischen Verbandes sowie die Absetzung von Arkadij Dworkowitsch als Fide-Präsident. Das Urteil sprach der Cas am 11. März 2026: Der russische Verband habe 90 Tage Zeit, um die „Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt Sewastopol sowie in den Regionen Krim, Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja“ einzustellen – ansonsten sei er von der Fide für drei Jahre zu sperren. Eine Absetzung Dworkowitschs veranlasste der Cas nicht.

Die 90-Tage-Frist endete am vergangenen Mittwoch. Dass die Russen aufhören würden, Schachturniere in den besetzten Gebieten auszutragen, damit rechnete niemand. Die spannende Frage war daher: Wie würde die Fide um Dworkowitsch reagieren? Denn in der Zwischenzeit hatte der russische Verband Druck aufgebaut.

Unter anderem hatte der Präsident des russischen Schachverbandes, Andrej Filatow, gesagt: „Ich appelliere an alle, Sport und Politik zu trennen.“ Das mag im traditionell hochpolitischen Schach noch absurder klingen als in anderen Sportarten, erst recht mit einem ehemaligen Kreml-Politiker an der Spitze des Weltverbandes. Doch Dworkowitsch dürfte die Botschaft verstanden haben.

Selten wurde das Problem des russischen Fide-Präsidenten so deutlich wie in diesem Fall: Selbst ihm Wohlgesinnte sagen, dass Dworkowitsch immer mitdenken müsse, wie seine Äußerungen und Handlungen in Russland aufgenommen werden. Zugleich kann er als Präsident des Schachweltverbandes natürlich nicht einfach ein Cas-Urteil ignorieren. Dass er die Sitzung des Fide-Rats zunächst auf eine Woche nach Ablauf der Cas-Frist terminierte, wirkte wie der Versuch, Zeit zu gewinnen.

Und dann ging es plötzlich doch sehr schnell. Die Fide beugte sich dem Cas-Urteil, der russische Schachverband darf nun für drei Jahre an keinerlei Sitzungen des Weltverbandes teilnehmen. Auf russische Schachspieler dürfte das vorerst keinen Einfluss haben, die können wie gehabt unter neutraler Flagge an Turnieren teilnehmen. Unklar ist noch, ob bei den Mannschaftswettbewerben künftig russische Teams teilnehmen dürfen. Im September findet in Usbekistan die Schacholympiade statt, der wichtigste Mannschaftswettbewerb, den es im Schach gibt.

Könnte Dworkowitsch abgewählt werden? In der europäischen Opposition bewegt sich was

Rund um die Schacholympiade wird auch noch etwas anderes passieren: Die Generalversammlung der Fide, in der jeder (nicht suspendierte) Nationalverband eine Stimme hat, wird einen neuen Präsidenten wählen. Lange hatte kaum jemand ernsthaft geglaubt, dass man Dworkowitsch, Präsident seit 2018, die Wiederwahl streitig machen könne. Zwar hat der britische Schachfunktionär Malcolm Pein bereits vor Monaten seine Bereitschaft zur Kandidatur verkündet, er galt bisher aber als chancenlos. Jetzt aber kommt plötzlich Bewegung in die europäische Opposition gegen Dworkowitsch.

Am Wochenende teilte der Fide-Delegierte des Deutschen Schachbundes (DSB), Wadim Rosenstein, einen Offenen Brief an den Fide-Rat, in dem er darum bat, die Frist für die Bewerbung um die Austragung der Schacholympiade 2030 von derzeit Anfang September bis Anfang November zu verlängern. Was unspektakulär wirkt, wird interessant, wenn man die Begründung liest: Rosenstein argumentiert, dass nach den Wahlen im September womöglich „wesentliche Veränderungen in der Führungs- und Managementstruktur“ des Weltverbandes anstehen. Da sei es nur fair gegenüber möglichen Ausrichtern, diese „Veränderungen“ abzuwarten.

Er hätte die weltweite Schachgemeinschaft auch einfach fragen können: Wollt ihr wirklich einen russischen Präsidenten, der bald womöglich von der Europäischen Union sanktioniert wird?