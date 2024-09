Magnus Carlsen verzog kaum eine Miene, als er am Donnerstag in Budapest die Trophäe für den besten Schachspieler in der hundertjährigen Geschichte des Schachweltverbands Fide entgegennahm. „Meiner Meinung nach hatte Garri Kasparow eine bessere Karriere“, sagte Carlsen. Er schloss seine einminütige Rede mit einer Forderung an die Fide, von der er sicher war, sie sei im Sinne des Putin-Kritikers Kasparow: Carlsen sprach sich „gegen die Wiedereingliederung der russischen und belarussischen Schachföderationen“ aus.