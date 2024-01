Schach:Tricksen für den WM-Kampf

Einen so prominenten Gast haben sie beim Schachturnier in der Halle aux Toiles von Rouen auch noch nicht begrüßt. Zwischen Weihnachten und Neujahr absolvieren sie in der Normandie traditionell ein Event, das sich vor allem an Amateure richtet. Diesmal mischte sich unter die Teilnehmer einer der besten Spieler seiner Zunft: der iranisch-französische Großmeister Alireza Firouzja, 20. Und der tat das nicht etwa, weil er sein neues Hobby (Mode!) schon wieder langweilig findet, sondern aus triftigem Grund: Er brauchte dringend ein paar Punkte für die Weltrangliste.

Dieser Auftritt in Rouen war das vorläufige Finale eines ebenso denk- wie unwürdigen Schauspiels, das die Schachszene zum Jahresende erlebt hat. Der Hintergrund: Ende April bestreiten in Toronto acht Spieler das Kandidatenturnier, um den Herausforderer von Weltmeister Ding Liren zu ermitteln. Das Qualifikationsmodell ist kompliziert. Aber im Prinzip gilt: Für den letzten freien Platz brauchte es bis zum Jahresende möglichst viele Zähler für die Weltrangliste.

Also suchten diverse Spieler nach ein paar unüblichen Wegen, noch Punkte zu ergattern. Der Amerikaner Leinier Dominguez spielte bei einem drittklassigen Turnier mit. Für viele starke indische Großmeister wurde kurzfristig ein besonderes Event in Chennai auf die Beine gestellt. Der WM-Titel in Sachen kreativer Turniergestaltung geht aber eindeutig an das Lager von Alireza Firouzja.

Die Fide erklärt, dass sie sich die Wertung bestimmter Turniere vorbehalte

Erst organisierte ihm sein Klub kurzfristig drei Duelle gegen deutlich schwächere Spieler. Als klar war, dass das nicht reicht, sagte Firouzja aus "persönlichen Gründen" die ebenfalls zwischen Weihnachten und Neujahr ausgetragene Blitz- und Schnellschach-WM ab - und tauchte stattdessen in Rouen auf. Dort waren zwar nicht nur pure Amateure anwesend, sondern auch ein paar bessere, die in der Weltrangliste immerhin auf den Rängen 133 und 274 liegen. Aber das war auch in Firouzjas Sinne, denn wenn das Feld im Durchschnitt zu schwach ist, kann er auch nicht genügend Punkte sammeln. Manchmal ist es im Schach nicht nur am Brett kompliziert.

Es ist natürlich das gute Recht eines jeden Spielers, Lücken in den Statuten zu erspähen und für sich zu nutzen. Dennoch werfen die Abläufe ein schlechtes Licht auf die Szene - und da landet man schnell beim Welt-Schachverband Fide. Der ist nicht nur für das Reglement verantwortlich, das zu solchen Konstellationen führt, sondern gibt bei derartigen Fragen traditionell ein intransparentes Bild ab. In diesem Fall betrat er die Bühne, um im laufenden Betrieb bestimmte Regeln zu verändern - und wies schon darauf hin, dass man sich vorbehalte, manche Turniere nicht zu werten.

Die Fide muss aufpassen, dass der Kampf um den WM-Titel nicht allzu sehr in Misskredit gebracht wird. Der sportliche Stellenwert leidet ohnehin, weil der weltbeste Schachspieler Magnus Carlsen daran nicht mehr mitwirken möchte. Und jetzt bekommt die Qualifikation fürs Kandidatenturnier ein solches Geschmäckle. Laut der aktuellen Punkteliste hat Firouzja seinen Startplatz erst einmal sicher - aber bis zum Turnier vergehen noch ein paar Wochen. Gute Denker braucht es in Schach nun womöglich nicht nur am Brett, sondern auch in Anwaltskanzleien.