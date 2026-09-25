Faustino Oro gehört zu den größten Talenten des Brettspiels, gerade führt er das argentinische Nationalteam an. Seine Geschichte steht sinnbildlich für eine besondere Entwicklung in diesem Sport.

Faustino Oro bei einem Turnier in den Niederlanden: Sein Spaß am Brett scheint ungebrochen zu sein, allem Rummel um seine Person zum Trotz.

Faustino Oro ist noch nicht mal im Stimmbruch, doch die Erwartungen an ihn sind riesig. Der Argentinier ist eines der aufregendsten Talente in der Schachwelt: Anfang Mai wurde er mit zwölf Jahren, sechs Monaten und 26 Tagen der zweitjüngste Großmeister. „Mein Traum ist es, Weltmeister zu werden“, sagte er danach der spanischen Zeitung El País. Gerade führt Oro sein Nationalteam bei der Schacholympiade am ersten Brett an, trifft also jeweils auf den besten Spieler des Gegners. Sein Spitzname lautet: „Messi des Schachs“.