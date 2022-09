Schach-Duell Carlsen vs. Niemann

Der Norweger Magnus Carlsen ist seit einem Jahrzehnt der beste Schachspieler der Welt - und längst eine Marke. Doch warum nur verhält er sich in einer Betrugsaffäre so seltsam?

Von Johannes Aumüller

Seit einem Jahrzehnt ist Magnus Carlsen der beste Schachspieler der Welt, und es hat in dieser Zeit zahlreiche Momente gegeben, in denen er Kontrahenten und Zuschauer vor große Rätsel stellte. Dutzendfach führte er auf dem Brett Züge aus, deren tieferer Sinn sich zunächst nur ihm erschloss, und ein Mal gewann er bei einer WM, indem er in größter Bedrängnis seine Dame opferte, die wertvollste Figur. Aber wenn sich wenig später dann alles im Sinne Carlsens fügte, staunten alle über die genialischen Fähigkeiten des Langzeit-Weltmeisters.