Von David Kulessa

Als Vincent Keymer Anfang Februar auf Twitter seinen ersten Sieg des Jahres im klassischen Schach feierte, dürften viele Interessierte gar nicht gewusst haben, welche Partie er meint. Dabei gelang Keymer der Erfolg in der "besten Schachliga der Welt". So jedenfalls wirbt die deutsche Bundesliga, in der der deutsche Vorzeigespieler für die OSG Baden-Baden antritt, auf ihrer Website. Und das durchaus mit Recht. In der Liga treten seit Jahren Weltklassespieler an, unter anderem Weltmeister Magnus Carlsen saß hier schon am Brett. Auch in dieser Saison sind wieder regelmäßig viele Top-20-Spieler im Einsatz.