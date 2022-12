Von Javier Cáceres, Doha

Am Dienstag, der Finaleinzug der Argentinier gegen Frankreich war gerade geschafft, da kehrte Lionel Scaloni noch einmal auf den Rasen des Lusail-Stadions zurück. Unbemerkt vom größeren Teil der Journalisten, die bereits im Pressesaal waren, um Kapitän Lionel Messi zuzuhören.

Scaloni, 44, ging auf die Tribüne und setzte sich zu seiner Frau Elisa und ihren beiden Kindern Ian und Noah. Und er hatte da noch im Ohr, was die im Stadion verbliebenen Fans gesungen hatten. Ein Lied, das mal Messi gewidmet war und nun umgedichtet wurde: "...Que de la mano/de Scaloni/toda la vuelta/vamos a dar ..." Zu Deutsch: "Denn an der Hand/von Scaloni/werden wir die ganze (Ehren-)runde drehen ..."

Wie sich die Zeiten doch ändern können.

Es war nicht das erste Mal, dass das Lied in Katar angestimmt wurde. Beileibe nicht. Aber nie war die bis in die offene Verachtung reichende Skepsis, die Scaloni einst entgegenschlug, feiner atomisiert worden als jetzt, da Scaloni Argentinien an die Schwelle des dritten WM-Titels nach 1978 und 1986 geführt hatte. Ins Finale, das am Sonntag im Lusail-Stadion steigen wird.

Nicht mal den Verkehr könne er leiten, ätzte der Landesheilige Maradona einst über Scaloni

Dieser Tage ging ein Video viral, wie man neudeutsch sagt, ein Zusammenschnitt der ganzen Anfeindungen, die Scaloni zu ertragen hatte, nachdem er 2018 - interimsweise zunächst - Nationaltrainer geworden war. Scaloni sei "nicht auf der Höhe" der Selección, ätzte Martín Libermann bei ESPN. "Der hat nicht mal Erfahrung in der zweiten Liga", ereiferte sich Mariano Closs bei Radio Continental. "Bringt einen Trainer!", forderte ein weiterer gewichtiger TV-Kommentator, Sebastián Vignolo. Dann kam die Bestätigung als Cheftrainer, im März 2019, als Scaloni sich offen ärgerte, seinen Trainerschein nicht in die Brieftasche gesteckt zu haben, als er zur Pressekonferenz fuhr. Er hätte gern das Dokument gezückt, als er gefragt wurde, ob er überhaupt eine Lizenz habe. Hatte er. Nachdem er in seiner Wahlheimat Spanien - er lebt auf Mallorca - alle erdenklichen Trainerkurse und -prüfungen bestanden hatte.

Und dann waren da noch die vernichtenden Worte des verstorbenen Landesheiligen Diego Maradona, die erklären, warum Scaloni im SZ-Interview so distanziert wirkte, als er gefragt wurde, ob die WM wegen Maradonas Abwesenheit besonders sein würde. "Für einen, der Maradonianer ist, sicherlich", hatte Scaloni da gesagt. Was ja, so sehr er die Worte auch abwog, implizierte, dass er es eher nicht ist, ein Maradonianer. Oder nicht mehr, seit Maradona ihn verbal durch einen Entsafter jagte.

Scaloni sei ein großartiger "muchacho", hatte Maradona in einem Interview gesagt: "Aber Scaloni kann nicht mal den Verkehr leiten. Nicht mal den Verkehr! Wie sollen wir denn da Scaloni die argentinische Nationalmannschaft übergeben ... Sind wir denn alle verrückt?" Er habe Scaloni nie an seiner Seite spielen oder ein Tor für Argentinien schießen sehen, ätzte Maradona, "es ist, als würden wir Minguito Tinguitela in den Anzug vom Gordo Porcel stecken". Wozu man wissen muss, dass Gordo Porcel und Minguito Tinguitela ein sehr populäres Komikerduo waren, und "der Dicke" Porcel um einiges voluminöser als Minguito.

Maradona konnte sehr grausam sein, wenn er wollte, und die Journalisten in seinem Windschatten erst recht.

Es gab nur eine Handvoll davon, die Scaloni überhaupt eine Chance einräumen wollten. Zum Beispiel Alejandro Fantino, einst bei ESPN. Mach nur weiter so, rief er Scaloni zu. Wenn "90 Prozent der Journalisten Bomben auf dich werfen, dann kannst du nicht falsch liegen." Aber: Es gab auch eine Mannschaft, die 2021 in Rio de Janeiro die Copa América holte, den ersten Titel für Argentinien seit 1993. Es war Pandemie, und so konnte man ihren Chor ganz gut hören, als sie nach dem Ende des Spiels umschlungen auf und ab hüpften und gleich alle Journalisten disqualifizierten: "No me importa lo que digan/esos putos periodistas/la puta que te parió ..." In der milden Fassung: Was schert's uns, was diese Drecksjournalisten sagen.

Wobei: Bis zu einem gewissen Grad war die damals herrschende Skepsis nachvollziehbar. Als Scaloni nach der WM 2018, nach dem Ausscheiden im Achtelfinale gegen Frankreich, der Ruf ereilte, erst für zwei, dann für sechs Spiele auszuhelfen, hatte er noch keinen Tag als Cheftrainer im Profibereich hinter sich. Aber: Einen Sack voll "Erlebnisse", wie er es selbst ausgedrückt hat, als Profi in Argentinien, Spanien, England, Italien und als Nationalspieler - unter anderem bei der WM 2006 in Deutschland. Bei der WM in Russland war er bloß Analyst des Trainerstabs von Jorge Sampaoli. Und er also sollte einen Umbruch einleiten, nachdem Schlüsselspieler wie Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín und Lucas Biglia ihre Nationalmannschaftskarriere beendet hatten?

Vier Jahre danach ist Scaloni zu einem Trainer in Versalien mutiert. Er hat eine verschworene Gruppe geformt, "das Teambuilding war ihm schon zu seiner Zeit als Spieler wichtig", sagte dieser Tage José Pekerman, Argentiniens Trainer bei der WM 2006 in Deutschland. Aber Scaloni hat in Katar auch nachgewiesen, auf Krisen mit dem richtigen Gespür für Veränderungen reagieren zu können.

Der WM-Halbfinalsieg gegen Kroatien füllte Scalonis Augen mit Tränen der Dankbarkeit

Nach dem Auftakt gegen Saudi-Arabien, der mit 1:2 verloren ging, waren viele Veränderungen notwendig. Traumatische Veränderungen.

Die Pleite war in jeder Hinsicht ein schwerer Schlag. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Argentinien mit 36 Spielen ohne Niederlage im Rücken und somit mit massiv geblähter Brust zur WM gereist war. "Scaloni stand vor einem Dilemma: tiefgehende Wechsel vornehmen - oder die Gruppe verlieren", sagt eine Quelle mit Zugang zum Inneren des Bunkers, den Argentiniens Nationalteam auf dem Gelände der "University of Qatar" eingerichtet hat.

Scaloni entschied sich für Wechsel. Er verzichtete auf Spieler, die ihm in seiner Zeit als Nationaltrainer enorm viel gegeben hatten - auf Alejandro "Papu" Gómez (FC Sevilla), Leandro Paredes (Juventus Turin) und Lautaro Martínez (Inter Mailand); es rückten Alex Mac Allister (Brighton), Enzo Fernández (Benfica Lissabon) und Julián Álvarez (Manchester City) ins Team. Weil sie alle - bis auf Álvarez - viel Spielpraxis gesammelt hatten. Und weil er sicher war, dass sie helfen würden, die Mannschaft auf ein neues Niveau zu hieven. Und Scaloni zögerte nicht, immer wieder neue Grundordnungen auf den Rasen zu zaubern. Ohne zu zaudern. Und mit der Hilfe eines Trainerteams, in das er Freunde platzierte, allesamt Ex-Profi von ähnlich ruhigem Naturell wie er: Pablo Aimar, Walter Samuel und Roberto Ayala.

Argentiniens Elf fand sich, die Taktik passte, die Stimmung im Team und dessen Umfeld auch, die Resultate erst recht. Argentinien gewann alle fünf Endspiele: gegen Mexiko, Polen, Australien, jetzt gegen Kroatien. Nun steht das echte Finale an, das sechste WM-Endspiel Argentiniens nach 1930, 1978, 1986, 1990 und 2014. Das war auch und vor allem das Werk Scalonis, sagte Messi: "Wir sind uns auf dem Feld nie verloren vorgekommen, wir wussten immer, was zu tun war", befand der Kapitän nach dem Halbfinalsieg gegen Kroatien, der Scalonis Augen mit Tränen füllte. Mit Tränen des Glücks, mit Tränen der Anspannung, und ja, auch des Drucks. Vor allem aber waren es wohl Tränen der Dankbarkeit: "Ich bin an dem Ort, von dem jeder Argentinier träumt", sagte er, und das Ziel ist noch nicht erreicht.