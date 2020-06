Am Rathaus in Verl hängt ein Motivationsplakat für den Aufstieg des SC Verl in die dritte Liga – im Rathaus fallen derzeit die wichtigsten Entscheidungen, was die Corona-Situation in der Region betrifft.

Der Viertligist hat in den nächsten Tagen die Chance, in der Relegation gegen Lok Leipzig aufzusteigen. Das Problem: Die Stadt liegt mitten im Zentrum des westfälischen Lockdowns.

Am Rathaus der ostwestfälischen Stadt Verl hängt ein gewaltiges Banner. "Auf geht's, Jungs! Aufstieg in die dritte Liga!", steht da. Mit deutlich weniger Überschwang wurde am Dienstag hinter den Mauern dieses Rathauses darüber diskutiert, ob die Aufstiegsrelegation des örtlichen Regionalligisten SC Verl gegen Lokomotive Leipzig an diesem Donnerstag in Leipzig und am kommenden Dienstag in Verl überhaupt ausgetragen werden kann.

Am Dienstagvormittag verhängte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet einen Corona-Lockdown über den Kreis Gütersloh. Ab sofort gelten dort wieder strenge Kontaktbeschränkungen. Nur 15 Kilometer entfernt von der 26 000-Einwohner-Stadt Verl hatten sich zuvor in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück mehr als 1550 Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Hunderte von Tönnies-Mitarbeitern wohnen in Verl, und bevor um ihre Wohnblocks hohe Zäune gezogen wurden, soll es allerhand Quarantäne-Verstöße gegeben haben. Wollen die Leipziger die Fußballer aus dem Quarantäne-Kreis Gütersloh zum Hinspiel überhaupt in Leipzig in Empfang nehmen? Dürfen die Verler das Rückspiel in der heimischen Sportclub-Arena austragen? Das wurde am Dienstag zwischen den Klubs, den Behörden und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) erörtert.

Bis zum Abend gab es immerhin keine Absage eines der beiden Spiele. Bleibt es dabei, findet am Donnerstag (17 Uhr, MDR) das Hinspiel im Leipziger Bruno-Plache-Stadion statt und das Rückspiel am Dienstag (16 Uhr) in Verl. "Wir werden regelmäßig auf das Coronavirus getestet, am Mittwochmorgen steht der nächste Test an", erläuterte Verls Vereinspräsident Raimund Bertels. "Weil bislang alle Tests negativ waren, dürfen wir den Kreis verlassen und nach Leipzig reisen." Am Mittwochnachmittag fahre man ins Hotel nach Leipzig. "Am Donnerstagmorgen erhalten wir dann unsere jüngsten Testergebnisse." Fallen alle negativ aus, steht dem Anpfiff am Nachmittag wohl nichts mehr im Weg.

Seit Anfang Juni trainieren die Verler wieder. Vor vier Tagen wurde die seit Wochen ausgesetzte Saison abgebrochen. Die jüngsten Entwicklungen bilden den Showdown einer verrückten Spielzeit. Die Verler Arena mit ihren 5153 Zuschauerplätzen hatte zuletzt große Momente erlebt: die Erstrunden-Pokalsensation gegen Bundesligist FC Augsburg im August, das gewonnene Zweitrunden-Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im Oktober und das Pokal-Achtelfinale gegen Erstligist Union Berlin im Februar - auch wenn es 0:1 verloren ging.

Der Viertligist erlebt die aufregendste Saison der 96-jährigen Klubgeschichte, und das liegt nicht nur an der erfolgreichen Pokalteilnahme, sondern auch daran, dass die Verler als Tabellenzweiter der Regionalliga West vom coronabedingten Saisonabbruch nun ebenso profitieren wie davon, dass Tabellenführer SV Rödinghausen nicht aufsteigen will. Nur deshalb darf Verl in zwei Relegationspartien gegen den Nordost-Meister Lok Leipzig um den Aufstieg in die dritte Liga spielen. Richtig genießen kann der Klubpräsident Bertels die Aufstiegschance bislang nicht. "Ich bin ein bisschen genervt", sagte er am Dienstag über die vielen Telefonate.

Seine zwölfte Viertliga-Saison in Serie bestreitet der SC Verl im Moment. Bis zur Einführung der eingleisigen dritten Liga im Jahr 2008 hat man insgesamt 18 Jahre lang auch schon in der zuvor drittklassigen Regionalliga gespielt. Namhafte ehemalige Fußballer sind Arne Friedrich, Ansgar Brinkmann und Roger Schmidt. Bekannte ehemalige Trainer sind Heribert Bruchhagen, Bernard Dietz und Dieter Hecking. Heute heißt der Trainer des SC Verl Guerino Capretti, 38. Er hat für Paderborn, Gütersloh, Münster und Verl gespielt.

Sollte sich Verl in der Relegation gegen Leipzig durchsetzen, würde es seine Drittligaspiele im 30 Kilometer entfernten Stadion des Bundesliga-Absteigers SC Paderborn austragen, denn die heimische Sportpark-Arena ist nicht drittligareif. Paderborn wäre auch eine Ausweichmöglichkeit, falls das Relegationsspiel nächsten Dienstag kurzfristig doch nicht in Verl ausgetragen werden dürfte. "Von Vorteil wäre das für uns zwar nicht, als Option sollte man das aber im Auge haben", sagt Bertels.

1991 hat Verl sogar mal am Aufstieg in die zweite Liga geschnuppert, der Klub scheiterte in der Fünfer-West-Gruppe einer damals sehr umfangreichen Aufstiegsrelegation ein Jahr nach der Wiedervereinigung. Durchgesetzt hatte sich in der Nordost-Gruppe seinerzeit: Lok Leipzig.