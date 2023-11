Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat nach den Berichten über einen sofortigen Abschied von Max Kruse Gespräche mit dem Ex-Nationalspieler bestätigt. Das Online-Portal RevierSport hatte am Dienstagabend vermeldet, der 35-Jährige solle sich bereits von seinen Teamkollegen beim Zweitligisten verabschiedet haben. Die Vertragsauflösung zwischen den Ostwestfalen und dem schillernden Offensivspieler stehe kurz bevor. In einer ersten Reaktion am Mittwoch sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber, Kruse befinde sich aktuell zu einer mit dem Klub abgestimmten Reha-Maßnahme in Berlin. "Unabhängig davon hat sich die sportliche Situation für beide Seiten nicht in der gewünschten Form entwickelt", fügte Weber in der Erklärung an: "Mit Blick darauf arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, wie wir den weiteren Weg gestalten."