Das Kapitel SC Paderborn ist für Ex-Nationalspieler Max Kruse bereits nach wenigen Monaten wieder beendet. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des 35-Jährigen "in gutem gegenseitigen Einvernehmen" aufgelöst. Über einen Weggang war schon in den vergangenen Tagen spekuliert worden. So hatte Reviersport am Dienstag berichtet, dass Kruse sich von seinen Teamkollegen verabschiedet habe. "Beide Seiten haben sich die sportliche Entwicklung anders vorgestellt", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber: "Weil die aktuelle Situation für uns und für den Spieler nicht zufriedenstellend war, haben wir uns getrennt. Während seiner Zeit in Paderborn hat sich Max stets vorbildlich verhalten." Der 14-malige Nationalspieler und 307-malige Bundesliga-Stürmer hatte bei den Ostwestfalen im Sommer einen Einjahresvertrag unterschrieben, nachdem sein Kontrakt beim VfL Wolfsburg im November vergangenen Jahres aufgelöst worden war. Kruses Wechsel erregte großes Aufsehen, sportlich konnte er dem SCP aber kaum weiterhelfen. Auch verletzungsbedingt kam Kruse lediglich auf 194 Einsatzminuten, in denen ihm eine Torvorlage gelang.