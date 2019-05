19. Mai 2019, 17:53 Uhr SC Paderborn Erst zwei Abstiege, jetzt zwei Aufstiege

Union Berlin verpasst den direkten Aufstieg in die Bundesliga und muss nun in die Relegation gegen den VfB Stuttgart.

Der SC Paderborn hingegen spielt in der kommenden Saison in der Bundesliga - trotz einer 1:3-Niederlage gegen Dynamo Dresden.

Von Ulrich Hartmann, Bochum

In den Stadien der früheren Erstligisten VfL Bochum und Dynamo Dresden wurde am Sonntag entschieden, wer in die Bundesliga aufsteigen darf. Allerdings ging es nicht um die beiden Gastgeber, sondern um ihre unscheinbareren Gäste. Das Fernduell entschieden am Ende trotz einer Niederlage die Fußballer vom SC Paderborn für sich: Die Ostwestfalen verloren in Dresden 1:3 (1:2), steigen aber trotzdem als Zweiter der zweiten Liga direkt in die Bundesliga auf, weil ihr Verfolger Union Berlin beim VfL Bochum nicht über ein am Ende hochspannendes 2:2 (0:1) hinauskam.

Paderborn spielt nach einem einjährigen Gastspiel in der Saison 2014/15 also zum zweiten Mal in der Bundesliga. Den Berlinern bleibt der dritte Platz, sie kämpfen nun in der Relegation gegen den Bundesliga-Drittletzten VfB Stuttgart um ihren ersten Aufstieg in die höchste Spielklasse. Das Hinspiel ist am kommenden Donnerstag in Stuttgart, das Rückspiel am Montag darauf in Berlin.

Der Showdown der zweiten Liga wollte jenem der Bundesliga vom Vortag nicht nachstehen, schließlich hatte Paderborn vor dem Fernduell bloß einen Vorsprung von einem Punkt und sieben Toren gehabt. Das Wetter im Ruhrgebiet war gewillt, zur Dramatik beizutragen. Eine Stunde vor dem Spiel brannte die Sonne, es war Sommer, die etwa 6000 Union-Fans trugen ihre roten Sonnenhüte nicht nur als Hommage an ihren Schweizer Trainer Urs Fischer. Doch dann zog es sich zu, und als das Spiel angepfiffen wurde, war es Herbst. Es war grau, es war kalt, es schüttete.

Das passte zum Berliner Nachmittag. Nach zehn Minuten ging Paderborn in Dresden durch Philipp Klement 1:0 in Führung, neun Minuten später glich Baris Atik für Dynamo aus - und in der 24. Minute mussten die Berliner das Bochumer Führungstor zulassen. Anthony Losilla hatte auf der linken Seite viel Platz und schoss ins lange rechte Eck ein. Dass Unions Sebastian Andersson in der 34. Minute mit einem Kopfball völlig frei aus acht Metern am Torwart Manuel Rieman scheiterte, setzte der Berliner Seele zu, zumal Atik in der 37. Minute für Dresden sogar die 2:1-Führung erzielte.

Paderborn und Union hatten zwei Gastgeber von gleichem Schlag: Für Dresden und Bochum ging es im Tabellenmittelfeld eigentlich um gar nichts mehr. Aber so spielten die beiden Teams überhaupt nicht. Bochums Trainer Robin Dutt sprang an der Seitenlinie herum und dirigierte sein Team mit solchem Elan, als ginge es noch um den Aufstieg. Union hätte in der zweiten Halbzeit den Druck erhöhen wollen, zumal der Klub nichts zu verlieren hatte, der dritte Platz war ihm eh gewiss. Doch nach nur zwei Minuten brachte Grischa Prömel den Bochumer Lukas Hinterseer im Strafraum zu Fall; den fälligen Elfmeter verwandelte Silvère Ganvoula zum 2:0.

Die Union-Fans qualmten vor Wut, besser gesagt: die Rauchbomben, die sie in diesem Moment zündeten. Zu diesem Zeitpunkt hätte dem Hamburger SV gegen Duisburg ein 19:0-Sieg zum dritten Platz gereicht. In Dresden schoss Atik noch das dritte Tor (63.). In Bochum wurde es hingegen dramatisch. Prömel gelang für Union das 1:2, Joshua Mees das 2:2 (83.), nur ein Tor fehlte zum direkten Aufstieg. Doch in Dresden fielen sich die Paderborner in die Arme, als beim Abpfiff um 17.22 Uhr der Aufstieg feststand. Es war ein seltsames Gefühl - verlieren und trotzdem jubeln.

"Die Jungs können problemlos auf Feiern umswitchen"

Für die Ostwestfalen, die 2015 aus der Bundesliga direkt wieder abgestiegen waren und anschließend auch noch in die dritte Liga durchstürzten, ist die Rückkehr in die höchste Liga ein unverhofftes Glück. Der frühere Union-Berlin-Fußballer Steffen Baumgart übernahm kurz vor dem Abstieg in die vierte Liga im April 2017 das Traineramt und feierte mit seiner Mannschaft kurz später den Klassenverbleib am grünen Tisch, weil der damalige Zweitliga-Absteiger 1860 München keine Lizenz für die dritte Liga erhielt. Mit kompromisslosem Offensiv-Fußballer durchpflügten die Paderborner anschließend erst die dritte und dann die zweite Liga, nun landen sie ausgangs dieses Bungeesprungs nach zwei Ab- und zwei Aufstiegen vier Jahre später also wieder in der Bundesliga.

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison sind die Paderborner am Wochenende mit dem Flugzeug zu einem Auswärtsspiel gereist und noch am Sonntagabend wieder heimgeflogen. Sie hatten es aus jenem Grund so eilig, weil sie ja noch damit hatten rechnen müssen, am kommenden Donnerstag in Stuttgart das Hinspiel in der Relegation bestreiten zu müssen. Auf diese Konstellation hatte man vorsichtshalber auch die Wochenplanung ausgerichtet. Diese Planung kann nun ersatzlos gestrichen werden. In Paderborn wird stattdessen gefeiert, und die Spieler können ihre Einsatzbereitschaft und Flexibilität auch in dieser Hinsicht unter Beweis stellen. "Die Jungs können problemlos auf Feiern umswitchen", lobte Baumgart, ohne eine Miene zu verziehen. An diesem Montagnachmittag wird auf einer Bühne vor dem Rathaus gefeiert.