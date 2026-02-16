Bennet Wiegert genießt im Handball -Kosmos den Ruf des seriösen Fachmanns. Der Einschätzung des Experten Stefan Kretzschmar, dem man ebenfalls Fachverstand unterstellen darf, dass der SC Magdeburg als herausragender Tabellenführer in der Bundesliga nahezu unschlagbar sei, trat der Trainer des Champions-League-Siegers erwartungsgemäß entgegen. Wiegert bedankte sich für die Blumen, sagte aber: „Ich habe im Sport das Produkt unschlagbar noch nie erlebt, deswegen glaube ich nicht daran.“ Ein Beispiel gefällig? Der 44-Jährige erzählte, er habe kürzlich die Dokumentation „Miracle: Das Eishockeywunder von 1980“ angesehen. „Damals hat keiner gedacht, dass die UdSSR im Eishockey verlieren kann. Trotzdem ist die College-Mannschaft der USA Olympiasieger geworden“, sagte Wiegert. „Daher beschäftige ich mich nicht damit.“

Der Restart nach der dreiwöchigen und kräftezehrenden Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen war den Magdeburgern mit einem 33:29-Auswärtssieg beim Tabellendritten Lemgo noch gelungen. Nun allerdings folgte am Sonntag beim früheren Serienmeister THW Kiel die erste Niederlage seit sage und schreibe 53 ungeschlagenen Pflichtspielen, saison- und wettbewerbsübergreifend. Dabei war das 29:31 aus Sicht der Sachsen-Anhaltiner vermeidbar. Allein der Chancenwucher verhinderte ein besseres Ergebnis, wie Gisli Kristjansson hernach anmerkte: „Wir müssen in der ersten Halbzeit höher führen und lassen viel zu viele offenen Chancen liegen“, sagte der Isländer: „Wir erarbeiten uns das gut, treffen dann aber nicht gegen einen überragenden Perez de Vargas. Als wir dann auch noch in unserer Abwehr abbauen, wird es in so einer Halle schwer.“

Zu viele Chancen vergeben: Magdeburgs Isländer Gisli Kristjansson kritisierte nach der Niederlage die vielen vergebenen Torchencen. (Foto: Franziska Gora/Jan Huebner/Imago)

In der Tat setzte der spanische Nationalkeeper des THW Kiel, der im Gegensatz zu seinem Landsmann auf der anderen Seite, Sergey Hernandez, nicht bei der EM im Einsatz war, den Magdeburger Schützen in besonderem Maße zu. Hernandez hielt sein Team mit einer ebenfalls starken Leistung bis zur 12:10-Halbzeitführung zwar vorn und nach dem Wechsel immer in Schlagdistanz, acht Minuten vor dem Ende aber setzten sich die Kieler auf vier Tore (27:23) vorentscheidend ab. Von einer Überbelastung nach dem anstrengenden EM-Turnier wollte man im Lager der Magdeburger nichts wissen, den Dreitagesrhythmus seien die Profis gewohnt.

Eine Niederlage nach 331 Tagen? Davon werde „die Welt nicht untergehen“, sagt Wiegert

Und das, obwohl das Gros der SCM-Profis tragende Rollen in den jeweiligen Nationalmannschaften spielten, allen voran natürlich die Magdeburger Rückraumachse: Die Isländer Kristjansson und Omar Ingi Magnusson sowie der Schwede Felix Claar waren Schlüsselspieler bei der EM. Auf eine Bestätigung seiner Einschätzung hätte Wiegert dennoch gern verzichtet, wie er wissen ließ: „Natürlich hätten wir es gern anders gehabt, aber dass eine Mannschaft ohne Niederlage durch die Saison geht, ist bei der hohen Leistungsdichte in der Liga mittlerweile nahezu undenkbar.“

Ausgerechnet die Kieler hatten vor 14 Jahren eine makellose Saison mit 68:0 Punkten und dem Gewinn von Meisterschaft, DHB-Pokal und Champions League hingelegt. Ein Kunststück, das wohl einmalig bleiben wird, gelungen mit einer Mannschaft, die sich wie eine Weltauswahl las: Thierry Omeyer im Tor, Aaron Palmarsson, Filip Jicha oder Daniel Narcisse im Rückraum, Marcus Ahlm am Kreis, Dominik Klein und Tobias Reichmann auf Außen. Angeleitet wurde das Team vom heutigen deutschen Nationaltrainer: Alfred Gislason.

Am ehesten war den Magdeburgern eine solche Serie zuzutrauen. Unglaubliche 331 Tage waren sie ohne Niederlage geblieben, nur zweimal hatten sie in dieser Zeit Remis gespielt. Das Thema hat sich nun erledigt, was SCM-Coach Wiegert wenigstens die ständigen Nachfragen nach der ersten Niederlage erspart. Außerdem seien Konkurrenten wie Meister Füchse Berlin um Welthandballer Mathias Gidsel, die SG Flensburg-Handewitt, Gummersbach oder eben Kiel viel zu stark besetzt und jederzeit in der Lage, an einem guten Tag auch den Magdeburgern wehzutun. Allein deshalb nimmt er die bisher einzige Saisonniederlage als Beleg für die enorme Stärke in der Bundesliga, von der „die Welt nicht untergehen wird“, wie Wiegert festhielt.

Und die einen angenehmen Nebeneffekt für den Handball-Lehrer hatte: Wiegert lässt seinen Bart nach Siegen häufig sprießen, weshalb seine Gesichtsbehaarung in den vergangenen Monaten ordentlich gewuchert war. Jetzt kann er sie wieder trimmen.

Gleichwohl hat sich der SCM-Trainer in den vergangenen Jahren ein derart stark besetztes und auf jeder Position fein austariertes Ensemble zusammengestellt, dass der Meistertitel dem SC Magdeburg tatsächlich nur schwerlich zu entreißen sein wird. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Berlin. In der Champions League sind die Magdeburger im Übrigen nach zehn Spieltagen ungeschlagen, besonders bemerkenswert dabei war der 22:21-Auswärtssieg in Barcelona. Bereits am Mittwoch gastiert der dänische Topklub GOG Handbold in der Königsklasse, für Magdeburg ist es die Gelegenheit, vor eigenem Anhang das Malheur von Kiel wettzumachen. Und die Spekulationen um die eigene Stärke wieder anzufachen.