Gerade mal zwei Tage waren vergangen, seit dem SC Magdeburg das jüngste Highlight in der Handball -Königsklasse gelungen war. Der Champions-League-Sieger hatte am Donnerstagabend den großen FC Barcelona in dessen eigener Halle mit 22:21 düpiert, ein Kunststück, das im Palau Blaugrana Seltenheitswert besitzt. Danach wurde den Sachsen-Anhaltern zurecht das Prädikat beste Mannschaft der Welt verpasst, welches es am Samstag im Ligaalltag beim HC Erlangen zu bestätigen galt. Angesichts acht fehlender Profis auf Seiten der Mittelfranken ein Spiel der Marke Pflichtsieg aus Magdeburger Sicht. Aber der Favorit konnte mit dem 31:31 mehr als zufrieden sein, denn die Erlanger dominierten und lagen zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit 31:29 in Führung.

Und das mit einer Handvoll A-Jugendspieler im Team, denn neben den Verletzten Sebastian Firnhaber, Kapitän Christopher Bissel, Tim Gömmel, Milos Kos und Hampus Olsson mussten auch noch die isländischen Nationalspieler Andri Rúnarsson und Viggo Kristjánsson sowie der polnische Internationale Maciej Gebala passen. Dafür traten der 19-jährige Debütant Hans Lukas Willax (3 Tore) und der erst 17-jährige Maxsim Lochmann (2) als Torschützen in Erscheinung.

Erlangen hat trotz eines schweren Startprogramms vier Punkte, in der Vorsaison waren es nach 20 Spielen nur deren fünf

Überragender Akteur war aber neben Torhüter Dario Quenstedt, der von 2013 bis 2019 für den SCM auflief, der zehnmalige Torschütze Marek Nissen, der während der Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert hatte. Die Erlanger wissen freilich nach der verkorksten Vorsaison, als sie den Klassenerhalt erst im letzten Spiel realisierten, mit derlei Momentaufnahmen seriös umzugehen. Sie können aber auch mit weiterem Optimismus nach vorne blicken, denn die Nachwuchsarbeit zahlt sich zusehends aus – in Gömmel und dem erneut starken Florian Scheerer sind zwei Eigengewächse wichtiger Teil der Profis. Zudem drängen die Talente aus dem deutschen-A-Jugendmeisterteam zusehends ins Rampenlicht.

Trainer Johannes Sellin dürfte neben dem Ergebnis gegen das nächste Spitzenteam – zuvor hatte Erlangen bei der MT Melsungen mit einem 32:32-Remis schon überraschend gepunktet – der Blick auf den Saisonstart freuen. Denn trotz hochkarätiger Gegner wie eben Magdeburg, Melsungen oder auch Kiel rangiert der HCE mit 4:6 Zählern im Mittelfeld, in der Vorsaison hatten die Mittelfranken nach 20 Partien nur ein Pünktchen mehr auf der Habenseite. Alles kein Grund zum Ausruhen, findet Sellin, zumal die Aufgaben nicht leichter werden: Am Freitag geht es nach Hannover, dann gastiert Meister Berlin.