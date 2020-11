Als fast alle Spieler schon in die Kabine gegangen waren, diskutierte Christian Streich immer noch mit Schiedsrichter Felix Zwayer. Der Trainer des SC Freiburg war nach der 0:3 (0:1)-Niederlage bei RB Leipzig empört über die entscheidende Strafstoßentscheidung für die Sachsen 20 Minuten vor dem Abpfiff, durch die Streich seine Mannschaft um die Chance auf zumindest einen Punkt gebracht sah. Tatsächlich besiegelte Marcel Sabitzers Elfmeter-Tor 20 Minuten vor Abpfiff nach Leipzigs Führung durch Ibrahima Konate (26.) die Niederlage der Gäste.

Entsprechend zynisch kommentierte Streich ungeachtet von Angelinos Treffer zum Endstand (89.) Zwayers Pfiff: "Wenn der Schiedsrichter der Überzeugung ist, dann ist das zu akzeptieren. Es gab einen Kontakt. Ich dachte immer, es muss ein Foul geben." Auch sein Spieler Christian Günter haderte im Sky-Interview mit der Entscheidung: "Das war für uns ein extremer Killer. Wir waren nah am Ausgleich dran. Den zu pfeifen, ist für mich ein Wahnsinn."

Leipzig war es einerlei. Nach dem geglückten Comeback in der Champions League fand das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurück und erhöhte an der Tabellenspitze den Druck auf Meister Bayern München und Borussia Dortmund. Eine ähnliche Problembewältigung wie in Leipzig würde auch Freiburg gut tun. Streichs Team ist seit sechs Spielen sieglos und rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller. Die Defensivprobleme sind offensichtlich, denn die Süddeutschen blieben in der laufenden Saison bislang nie ohne Gegentor.

Nagelsmann musste im Vergleich zum Sieg gegen Paris (2:1) die Hintermannschaft umstellen. Abwehrchef Dayot Upamecano fehlte wegen muskulärer Probleme, zudem fiel die Rückkehr von Nationalspieler Marcel Halstenberg kurzfristig aus. Der 29-Jährige verspürte beim Aufwärmen erneut muskuläre Probleme, für ihn spielte Angelino. Leipzig, das offensiv in Bestbesetzung auflief, war in einem zerfahrenen Duell das bessere Team. RB überzeugte in der Balleroberung, leistete sich im Gegenzug allerdings zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel. Dennoch kam Leipzig zu ersten Großchancen. Willi Orban (15.) per Kopf und Spielmacher Emil Forsberg (18.) in seinem 100. Bundesligaspiel scheiterten am Pfosten. RB verlagerte das Geschehen weit in die Freiburger Hälfte, Leipzigs Innenverteidiger Konate und Orban hielten sich über weite Teile der ersten Halbzeit als Anspielstationen am Mittelkreis auf. Defensiv wurde das Duo dagegen selten gefordert.

Nach dem Seitenwechsel ließ Leipzig zunächst nach. Die Sachsen waren bemüht, das gewohnt starke Kombinationsspiel war aber nicht zu sehen. Im siebten Spiel innerhalb von drei Wochen wirkte Nagelsmanns Team zunehmend müde. Die Freiburger wurden mutiger - bis Zwayer Strafstoß pfiff. Christopher Nkunku war im Zweikampf mit Nicolas Höfler zu Fall gekommen - Sabitzer ließ sich die Gelegenheit zur Entscheidung nicht entgehen. "Es war vor dem Elfmeter sicher kein rüdes Foul", zeigte Nagelsmann zwar Verständnis für Streichs Verärgerung, stellte aber auch klar: "Wenn der Videoschiedsrichter auch sagt, dass es ein Foul war, kann es nicht so verkehrt gewesen sein."