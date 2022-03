Als um ihn herum das ganze Stadion im grenzenlosen Jubel versank, wurde Christian Streich plötzlich sehr nachdenklich. Während des Spiel hatte der Trainer des SC Freiburg noch selbst das Publikum wie ein Irrwisch angeheizt, doch als das spektakuläre 3:2 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg feststand, blickte Streich betont ruhig auf seinen Rekordsieg, seine Vertragsverlängerung - und den nächsten Schritt auf dem möglichen Weg in den Europapokal. Er fühle sich dafür verantwortlich, sagte Streich mit bekannter Understatement-Attitüde, dass man in Freiburg "die Kirche im Dorf lässt". Und ja, man müsse sich gerade jetzt, da mit Platz vier in der Liga und dem Erreichen des Pokal-Halbfinales alles so rosig ist, schon wieder auf Zeiten vorbereiten, "wenn es mal schwieriger wird", mahnte Streich im ZDF.

Ob diese Worte Spieler und Fans am Samstag erreichten, ist fraglich. Denn die Euphorie war nach dem Gewaltschuss ins späte Siegtreffer-Glück von Verteidiger Nico Schlotterbeck (87.) kaum mehr zu zügeln. "Das war eine Gefühlsexplosion, das war schon sehr, sehr geil", jubelte der Matchwinner, der gemeinsam mit dem Doppeltorschützen zur 2:0-Pausenführung (7./44.), Vincenzo Grifo, auf dem Zaun tanzte. Direkt nach seinem Treffer hatte Schlotterbeck schon einen furiosen Jubellauf hingelegt. "Das war total emotional", sagte auch SC-Sportvorstand Jochen Saier, "im Stadion ging der Punk ab, das tut uns allen gut." Saier betonte, die Spieler dürften gerne weiter von der Champions League sprechen: "Dem müssen sie auf dem Platz dann auch gerecht werden. Aber das sieht zurzeit ja ganz gut aus."

Als Vater des Erfolgs wird Streich durch seine neuerliche Vertragsverlängerung im Sommer in seine bereits zwölfte Saison als SC-Chefcoach gehen. "Er hält die Mannschaft mit einer tollen Atmosphäre zusammen", lobte Grifo den Coach. Die Mannschaft bereitete Streich trotz zwischenzeitlich verspielter 2:0-Führung ein besonderes Geschenk. Denn durch seinen 104. Bundesliga-Sieg mit dem SC schloss Streich in der Liste der Freiburger Rekordsieg-Trainer zu Volker Finke auf, dem ersten Langzeitcoach der Klubhistorie (1991 bis 2007).

Während Finke für 104 Erstligasiege 340 Spiele benötigt hatte (1,16 Punkte pro Spiel), hat Streich die 104-Marke bereits nach 315 Partien (Schnitt: 1,29 Punkte) erreicht. "Die Mannschaft war super fleißig", lobte Streich dann doch noch, und trotz seiner Appelle zur Zurückhaltung gab er zu: "Ich bin sehr glücklich."