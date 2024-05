Die Stones, Bob Dylan, Ehrenrunden - und Lobeshymnen selbst vom Gegner: Trainer Christian Streich, der eigentlich nie im Mittelpunkt stehen will, wird bei seinem letzten Heimspiel in Freiburg tränenreich verabschiedet.

Von Christoph Ruf

Als alles vorbei war, machte sich zunächst eine merkwürdige Stimmung im Freiburger Stadion breit. Das lag aber nur bedingt daran, dass dieses 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim sportlich zunächst nicht so recht einzuordnen war. Nein, wenn es in den Minuten nach dem Schlusspfiff vergleichsweise leise war, lag das eher daran, dass viele Fans den Eindruck hatten, der eigentliche Höhepunkt des Nachmittags werde erst noch kommen. Und so war es dann ja auch: Christian Streich, der die ersten Minuten nach Schlusspfiff mit geröteten Augen alleine auf der Bank sitzend verbracht hatte (und angeblich nur über die vielen vergebenen Chancen seiner Mannschaft sinniert hatte), wurde zusammen mit seinem Co-Trainer Patrick Baier ausgiebig gefeiert. Für beide war der Kick gegen Heidenheim das letzte Heimspiel vor Freiburger Publikum.