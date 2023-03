Der ehemalige Nationalspieler Nils Petersen wird zum Ende der laufenden Saison seine Karriere beim SC Freiburg beenden. "Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe nach Saisonende schweren Herzens an den Nagel", teilte der 34-jährige Mittelstürmer am Mittwoch bei Instagram mit und fügte poetisch an: "Alles, was ein Ende hat, hatte auch mal einen Anfang. Und ein neuer Anfang ist nicht gleich das Ende. Ihr werdet von mir hören. Versprochen." Petersen spielt seit 2015 für Freiburg und erzielte in bislang 242 Spielen 89 Tore. Zuvor war er in der Bundesliga auch für den FC Bayern, Werder Bremen und Energie Cottbus aktiv.

2018 stand Petersen im vorläufigen WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw, es blieb allerdings bei zwei Testspiel-Einsätzen im DFB-Trikot. Wegen seiner zahlreichen Tore nach Einwechslungen gilt Petersen als erfolgreichster Joker der Bundesliga. In dieser Saison zählte er nur noch selten zur Freiburger Stammelf.