Zu einer Uhrzeit, als in den meisten anderen Spieltags-Stadien längst der Müll zusammengefegt wurde, herrschte in Freiburg immer noch Hochbetrieb. Um kurz vor 18 Uhr setzten die Spieler des Sportclubs zur Ehrenrunde an, während die Frankfurter Kollegen vor der Gästekurve immer noch zusammen mit ihren Ultras den Einzug in die Champions League zelebrierten.

In der zurecht als Endspiel um die Champions League betitelten Partie hatte sich die Eintracht den 3:1-Sieg mitsamt enthusiastischem Jubel allerdings redlich verdient. Zum einen, weil Freiburg zwar eine defensiv starke erste Hälfte gezeigt hatte, aber offensiv mit zwei Chancen halt zu harmlos blieb. Und zum zweiten, weil die Frankfurter in der zweiten Halbzeit einen Eindruck bestätigten, der eigentlich für die gesamte Saison galt: Jenen, dass die Eintracht im direkten Vergleich zu Freiburg dann doch das bessere von zwei guten Teams stellte – was angesichts der Etatunterschiede auch keine Sensation ist.

Freiburgs Trainer Julian Schuster : „Mir ist wichtig, dass ein Spieler eine Meinung dazu hat, dass Amerikaner Trump wählen“ Julian Schuster, Nachfolger von Christian Streich als Trainer des SC Freiburg, erzählt, wie es ist, eine Legende zu beerben – und was er von Politik-Debatten in der Kabine hält. SZ Plus Interview von Sebastian Fischer ...

Zur Wahrheit dieses Nachmittags gehörte gleichwohl, dass lange Zeit auch Freiburg das bessere Ende für sich behalten hätte können. Defensiv war man immer einen Schritt schneller, selbst ein Künstler wie Ritsu Doan grätschte und ackerte mit einer Hingabe, die das Publikum schnell ansteckte. Und als Doan dann in seinem wohl letzten Spiel für den SC die Führung herstellte (27.) und Torwart Noah Atubolu eine bemerkenswerte Parade gegen Hugo Ekitiké gezeigt hatte (33.), schaute mancher Fan auf der Haupttribüne schon sehr beseelt drein. Ehe der bis dahin starke Philipp Lienhart über den Ball schlug und Ansgar Knauff so den Ausgleich ermöglichte (45.+4).

Freiburg war nun Fünfter statt Vierter. Und blieb es, nachdem Rasmus Kristensen mit einem 18-Meter-Schuss das Frankfurter 2:1 erzielt hatte (61.). Als Ellyes Skhiri schließlich nachlegte, war das Endspiel entschieden (63.). Freiburg hätte da drei Tore zustande bringen müssen, um noch auf Platz vier zu hüpfen. Es gelang kein einziges mehr.

Frankfurt feiert am Ende den Einzug in die Champions League

Stattdessen wirkten die zehn Minuten Nachspielzeit fast schon wie eine unnötig lange Vorbereitung auf die Frankfurter Feierlichkeiten.

Die vergleichsweise entspannte zweite Halbzeit war allerdings so ganz nach dem Geschmack von Axel Hellmann, der an das über Jahrzehnte erarbeitete Image der Eintracht als Drama-Queen der Liga erinnerte. Er hätte sich jedenfalls „auch nicht gewundert, wenn es noch ein Unentschieden gegeben hätte und wir das bis zur 108. Minute hätten durchkämpfen“ müssen. Und dann wurde Frankfurts Vorstandsvorsitzender noch grundsätzlicher: Man dürfe „nie vergessen, dass es einfach immer vier Mannschaften gibt, die vom Etat her über uns stehen müssen.“ Dass man eine davon, RB Leipzig, hinter sich gelassen habe, sei einzig „der Erfolg des Sports“, namentlich von Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Dino Toppmöller. Der habe immer Zuversicht ausgestrahlt. „Auch als wir im Winter Omar Marmoush verkaufen mussten.“

Auch auf Freiburger Seite dauerte es nur wenige Minuten, ehe man den Nachmittag als einen einordnete, in dem man „nichts verloren“ habe, wie Trainer Julian Schuster fand. Ihm hätte man im ersten Jahr als Nachfolger von Christian Streich vielleicht auch Platz zehn bis zwölf als Erfolg angerechnet. Dass Platz fünf eine für Potenzial und Saisonverlauf optimale Platzierung ist, fand auch Vincenzo Grifo, der Schusters Kompliment „an diese tolle Mannschaft“ zurückgab. Er sei „stolz auf das Trainerteam“. Schließlich habe man „55 Punkte geholt, das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut.“