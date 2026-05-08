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MeinungEuropa LeagueDer SC Freiburg als Repräsentant des deutschen Fußballs in Europa? Ja, bitte!

Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Platzsturm in Freiburg: Igor Matanovic feiert nach dem Sieg gegen Braga mit den Fans.
Platzsturm in Freiburg: Igor Matanovic feiert nach dem Sieg gegen Braga mit den Fans. Tom Weller/dpa

In Freiburg ist die Welt noch ein wenig mehr in Ordnung als anderswo. Der örtliche Fußballverein, der erstmals ein Europapokalfinale erreicht hat, passt hervorragend in dieses Bild.

Wer in Freiburg zum Fußball geht, dem kann es gehen wie einem Frankreich-Urlauber, dem ein Franzose mit Baguette unterm Arm über den Weg läuft: Blödes Klischee, aber die fahren hier ja wirklich alle mit dem Fahrrad zum Stadion! So viele jedenfalls, dass der Hauptsponsor die Zahl an jedem Spieltag feierlich veröffentlicht und einen Geldbetrag an eine gemeinnützige Organisation spendet. Nur Zyniker verdrehen jetzt die Augen.

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