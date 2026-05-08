Wer in Freiburg zum Fußball geht, dem kann es gehen wie einem Frankreich-Urlauber, dem ein Franzose mit Baguette unterm Arm über den Weg läuft: Blödes Klischee, aber die fahren hier ja wirklich alle mit dem Fahrrad zum Stadion! So viele jedenfalls, dass der Hauptsponsor die Zahl an jedem Spieltag feierlich veröffentlicht und einen Geldbetrag an eine gemeinnützige Organisation spendet. Nur Zyniker verdrehen jetzt die Augen.