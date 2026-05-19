Als der SC Freiburg nach dem Einzug ins Europa-League-Finale ein Partyvideo auf Facebook teilte, füllten sich die Kommentarfelder mit Glückwünschen aus der ganzen Republik. Gratulation aus Brandenburg, Applaus aus Bremen, Köln drückt die Daumen fürs Endspiel. Es meldete sich sogar ein Fan des Erzrivalen VfB Stuttgart: „In Istanbul sind wir ALLE Freiburger.“