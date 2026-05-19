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MeinungSC Freiburg gegen Aston VillaGlücklich, wer ein Badner sein darf

Kommentar von Nadeschda Scharfenberg

Lesezeit: 2 Min.

Entfesselte Freude: Fans des SC Freiburg stürmen den Platz nach dem Einzug ins Europa-League-Finale
Entfesselte Freude: Fans des SC Freiburg stürmen den Platz nach dem Einzug ins Europa-League-Finale Kai Pfaffenbach/Reuters

Jetzt also gilt’s, an diesem Mittwoch darf der Fußballbundesligist im Europa-League-Finale ran. Das Ergebnis glücklicher sportlicher Umstände? Nicht ganz, über eine Stadt und ihr Lebensgefühl.

Als der SC Freiburg nach dem Einzug ins Europa-League-Finale ein Partyvideo auf Facebook teilte, füllten sich die Kommentarfelder mit Glückwünschen aus der ganzen Republik. Gratulation aus Brandenburg, Applaus aus Bremen, Köln drückt die Daumen fürs Endspiel. Es meldete sich sogar ein Fan des Erzrivalen VfB Stuttgart: „In Istanbul sind wir ALLE Freiburger.“

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