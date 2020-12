Von Christoph Ruf

Mit rudernden Armbewegungen und aufmunternden Rufen dirigierte Christian Streich seine Spieler übers Feld. Es waren überraschende Emotionsäußerungen in den letzten Minuten einer Partie, die im Grunde genommen so wenig dramatisch verlief war wie das Ergebnis nahelegt. 2:0 besiegte der SC Freiburg als deutlich bessere Mannschaft Bielefelder, die es nicht ein einziges Mal geschafft hatten, Freiburgs Keeper Florian Müller ernsthaft in die Bredouille zu bringen. Eine klare Sache also.

Doch das war natürlich nur die unterkühlte Wahrnehmung von der Freiburger Haupttribüne aus. Unten, am Spielfeldrand, fühlte sich der Nachmittag im Dauerregen offenbar ganz anders an. Und das lag nicht nur daran, dass die beiden Treffer durch Vincenzo Grifo (80.) und Woo-Yeong Jeong (90.+2.) einigermaßen spät fielen. Sondern auch daran, dass man sich beim Sportclub derzeit nie sicher sein kann, dass er bei allem Tun und Machen am Schluss auch die Punkte da behält, wo sie nach Ansicht des Coaches auch hingehören: nach Freiburg. Wenn Streich dann nach dem Spiel sagt, er sei "sehr glücklich, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben", ist das deshalb zum einen eine nicht eben überraschende, aber eben andererseits auch eine ganz ehrliche Aussage.

Zu viel lief schließlich bisher schief in dieser Saison, in der vor dem Dreier gegen Bielefeld erst ein einziger Sieg gelang: beim Dortmund-Schreck aus Stuttgart, am ersten Spieltag. Seither reihen sich unglücklich verlorene Partien an verdientermaßen errungenen Unentschieden. Und auch wenn katastrophale Leistungen wie beim 0:3 gegen Mainz die Ausnahme sind: Es lief beim SC Freiburg alles andere als gut bislang.

Wenn es diesmal gut lief, dann lag das diesmal allerdings auch daran, dass Bielefeld so rein gar keine Erwartungen an diesen Nachmittag zu haben schien und sich ausschließlich auf die Defensive verlegte. Nach dem jüngsten Sieg gegen Mainz hätte man einen etwas selbstbewussteren Auftritt des Aufsteigers erwartet. Trainer Uwe Neuhaus wirkte dennoch nach dem Spiel gelassen. "Wir wollten jeden Zweikampf gewinnen, da hat es teilweise auch ganz schön gescheppert." Dass man im gegnerischen Strafraum nicht viel zustande brachte, sei seinen Mannen auch nur bedingt vorzuwerfen. "Das liegt dann auch am Gegner." Und natürlich an dem "einen Fehler", den Neuhaus kurz zuvor angesprochen hatte.

Gemeint war das höchst unnötige Foul, das sich Mike van der Hoorn gegen Roland Sallai gönnte und das den von Vincenzo Grifo verwandelten Elfmeter zur Folge hatte. In der Nachspielzeit gelang dann Jeong das 2:0 mit einem herrlichen Lupfer über Arminen-Keeper Stefan Ortega hinweg. Es war der erste Bundesligatreffer des Mannes, der in der vergangenen Saison noch an die damalige Regionalligamannschaft des FC Bayern ausgeliehen war und der es auch in dieser Spielzeit erst auf ein paar Kurzeinsätze gebracht hatte. "Er ist technisch eben sehr beschlagen", sagte Streich, der deshalb auch "keine Arroganz" darin erkennen wollte, dass ein Jungspund einen Ball per Lupfer ins Tor bugsiert. Wobei man sich durchaus fragen kann, warum sich ein Spieler für ein tolles Tor rechtfertigen sollte, wenn die Alternative vielleicht gewesen wäre, ganz unarrogant den Torwart anzuschießen.

So oder so: Aus Freiburger Sicht hatte der vermeintlich so banale Sieg durchaus eine kleine Meta-Ebene. Selbst in der vergangenen Saison gingen die Heimpartien gegen die vermeintlich Schlagbaren, also gegen Paderborn, Düsseldorf, Köln und Bremen allesamt verloren. Trotzdem wurde man Achter, weil eben auch so mancher Favorit geschlagen wurde. In dieser Saison, die allem Anschein nach deutlich komplizierter werden wird als die vergangene, wird der Sportclub auch in den kommenden Monaten darauf angewiesen sein, dominant geführte Spiele gegen auch individuell unterlegene Mannschaften zu gewinnen. Kein Wunder also, dass Streich am Samstagabend nach dem ersten Heimsieg der Saison passabel gelaunt wirkte. Bei einem erneuten Remis hätte ihm das schließlich nicht nur das Wochenende versaut. Sondern womöglich auch die Hoffnung auf ein zumindest glimpfliches Saisonende.