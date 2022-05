SC Freiburg im Pokalfinale:Der Verein, der aus der WG kommt

Von Philipp Selldorf, Freiburg

Über das Freundschaftsspiel, das vor einem halben Menschenalter der SV Gottenheim und der SC Freiburg ausgetragen haben, findet sich in den öffentlichen Archiven der beteiligten Vereine kein Hinweis. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung von historischer Wichtigkeit, deren Folgen bis in das Pokalfinale am Samstagabend im Berliner Olympiastadion reichen. Ohne jenes Freundschaftsspiel, so lässt sich unbedenklich behaupten, gäbe es dieses Pokalfinale nicht.