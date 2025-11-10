Christian Günter sprach später von einer „magischen Zahl“, und da hat er mit keiner Silbe übertrieben. 5440 Liter Freigetränke für die Fans des Sportclubs Freiburg – das ist eine Größenangabe, die mit dem gleichfalls magischen Bierkrug von Oberviechtach konkurrieren kann. In das bald vier Meter hohe, traditionell bemalte Holzgefäß passen 4718 Liter hinein – Weltrekord made in Bavaria. Trinken müssen die Leute in Oberviechtach, selbst die allerstärksten, aber wohl mit dem Strohhalm.
MeinungChristian Günter:Für eine große Karriere muss man Freiburg nicht verlassen
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Freibier in Freiburg: Christian Günter gibt bei seinem Rekordspiel dem ganzen Stadion einen aus. Nicht nur deswegen empfängt er Ovationen und Hymnen.
SC Freiburg:Der Kapitän rennt wieder
Gegen den FC Bayern feiert Nationalspieler Christian Günter ein Tor und ein umjubeltes Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Trainer Christian Streich gerät ins Schwärmen - auch weil sich sein Spielführer in der dritten Liga zurückkämpfte.
Lesen Sie mehr zum Thema