Zum Hauptinhalt springen

MeinungChristian Günter:Für eine große Karriere muss man Freiburg nicht verlassen

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Megafon und Bier im Mehrwegbecher: Christian Günter feierte sein Rekordspiel angemessen.
Megafon und Bier im Mehrwegbecher: Christian Günter feierte sein Rekordspiel angemessen. (Foto: Arne Amberg/Steinsiek.ch/Imago)

Freibier in Freiburg: Christian Günter gibt bei seinem Rekordspiel dem ganzen Stadion einen aus. Nicht nur deswegen empfängt er Ovationen und Hymnen.

Christian Günter sprach später von einer „magischen Zahl“, und da hat er mit keiner Silbe übertrieben. 5440 Liter Freigetränke für die Fans des Sportclubs Freiburg – das ist eine Größenangabe, die mit dem gleichfalls magischen Bierkrug von Oberviechtach konkurrieren kann. In das bald vier Meter hohe, traditionell bemalte Holzgefäß passen 4718 Liter hinein – Weltrekord made in Bavaria. Trinken müssen die Leute in Oberviechtach, selbst die allerstärksten, aber wohl mit dem Strohhalm.

Zur SZ-Startseite

SC Freiburg
:Der Kapitän rennt wieder

Gegen den FC Bayern feiert Nationalspieler Christian Günter ein Tor und ein umjubeltes Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Trainer Christian Streich gerät ins Schwärmen - auch weil sich sein Spielführer in der dritten Liga zurückkämpfte.

SZ PlusVon Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite