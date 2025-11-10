Freibier in Freiburg: Christian Günter gibt bei seinem Rekordspiel dem ganzen Stadion einen aus. Nicht nur deswegen empfängt er Ovationen und Hymnen.

Christian Günter sprach später von einer „magischen Zahl“, und da hat er mit keiner Silbe übertrieben. 5440 Liter Freigetränke für die Fans des Sportclubs Freiburg – das ist eine Größenangabe, die mit dem gleichfalls magischen Bierkrug von Oberviechtach konkurrieren kann. In das bald vier Meter hohe, traditionell bemalte Holzgefäß passen 4718 Liter hinein – Weltrekord made in Bavaria. Trinken müssen die Leute in Oberviechtach, selbst die allerstärksten, aber wohl mit dem Strohhalm.