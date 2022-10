Freiburg in der Fußball-Bundesliga:Wir schaffen das

Von Sebastian Leisgang und Philipp Selldorf

Am Ende des Gesprächs, Klemens Hartenbach hat über das Pokalfinale im vergangenen Mai gesprochen, über die Europa League und über die Spieler, die er im Sommer verpflichtet hat, am Ende des Gesprächs also, da sagt der Sportdirektor des SC Freiburg: "Der Weinberg, den ich habe, ist schon ziemlich alt, weit über dreißig Jahre. Deshalb hat der heiße Sommer keine Rolle gespielt. Die Lese war sehr gut, weil die Wurzeln tief in den Boden gehen." Kurze Pause, dann sagt er noch: "Ungefähr genauso tief wie beim SC."