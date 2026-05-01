Anthony Taylor kommt aus Manchester. Bevor er sich einen Namen als Schiedsrichter machte, war er Gefängniswärter. Heute kann man ihn als Redner buchen – vorausgesetzt natürlich, dass er nicht gerade mit einer Pfeife auf dem Platz steht. All das lässt sich im weltweiten Netz in wenigen Minuten herausfinden. Was man dagegen nicht weiß: Ob Taylor am Donnerstagabend einfach genug hatte von diesem Fußballspiel zwischen dem SC Braga und dem SC Freiburg – oder ob er bloß nachsichtig und empathisch war, weil er gemerkt haben muss, wie viel Kraft die 90 Minuten gekostet hatten.

Es war jedenfalls ziemlich ungewöhnlich, dass Taylor gegen Ende dieses Hinspiels im Europa-League-Halbfinale nur zwei Minuten Nachspielzeit anordnete. Eine selten kurze Zugabe, die für Braga allerdings gerade lang genug war, um auf den letzten Drücker doch noch den 2:1-Endstand zu erzielen. Und so fügten sich die einzelnen Bilder, obwohl die Partie nicht besonders hochklassig war, zu einem bunten Abend mit mehreren Kurzgeschichten.

Eine handelte vom ewigen Vincenzo Grifo, der nach dem frühen 0:1 durch Demir Ege Tiknaz (8.) das 1:1 erzielte (16.). Eine andere kreiste um Niklas Beste, der im zweiten Halbjahr 2024 bei Benfica Lissabon keine leichte Zeit hatte, im Breisgau aber wieder aufblüht und nun, bei seiner Rückkehr nach Portugal, Grifos Tor vorbereitete und generell bester Freiburger war.

Es waren kleine, erzählenswerte Begebenheiten, die für sich standen – auch die des Torhüters Noah Atubolu, der kurz vor der Halbzeitpause einen Elfmeter des früheren Schalkers Rodrigo Zalazar entschärfte, in der Nachspielzeit aber Bragas 2:1 durch Mario Dorgeles ermöglichte, indem er den Ball nach einem Schuss von Vitor Carvalho nach vorn abprallen ließ.

Im Saisonendspurt ist klar zu sehen, dass der Sportclub den Belastungen der vergangenen Monate Tribut zollen muss

Grifo, Beste, Atubolu: Wer die Kurzgeschichten in einen größeren Kontext setzt, wird erkennen, dass sie alle miteinander zu tun haben. Als Grifo, 33, der gute, alte Linksaußen, nach einem Lauf über den halben Platz sein Tor erzielte, war er noch im Vollbesitz seiner Kräfte. Später, als sie nachließen, blieb er nahezu wirkungslos. Beste hingegen, der Dauerläufer, fiel auch deshalb besonders auf, weil er in der letzten Viertelstunde noch Reserven fand, um an der Grundlinie mitzuhelfen, das eigene Tor zu verteidigen. Und Atubolu, der tragische Held, war es, der im Nachgang gar keinen Hehl daraus machte, dass der Mannschaft „am Ende die Kraft gefehlt“ habe.

Das ist es also, was von diesem Abend in die Bundesliga und in das Rückspiel kommenden Donnerstag in Freiburg abstrahlt: Angesichts der Belastungen in drei Wettbewerben zahlt der Sportclub dieser Tage einen ziemlich hohen Energiepreis. Eine Bürde, die gerade deshalb so schwer wiegt, weil die Freiburger mit ihrem aufwendigen Spielstil schon von Haus aus zu den besonders energieintensiven Betrieben der Bundesliga zählen.

„Ab der 70. Minute war das Spieltempo nicht mehr so hoch, wie es vorher war“, diagnostizierte auch Freiburgs Trainer Julian Schuster in Braga. Auf den letzten Metern der Saison kann seine Mannschaft nicht mehr verheimlichen, dass sie den hohen Belastungen der vergangenen Monate Tribut zollen muss. Ein Eingeständnis, das sich auch und gerade mit Johan Manzambi in Verbindung bringen ließ, dem Aufsteiger dieser Saison. Trumpft der Mittelfeldmann sonst als Motor des Freiburger Spiels mit seiner Präsenz und seiner Dynamik zwischen den beiden Strafräumen auf, blieb er in Portugal nur eine Randfigur.

Wucht entfalteten bloß die Felsen, die sich hinter einem der beiden Tore aufbauten. Bragas Heimstatt liegt in einem früheren Steinbruch und war zum zweiten Mal nach 2011 Schauplatz eines Europa-League-Halbfinals. Orte wie diese sind es, die Freiburgs Europareise besonders machen. Ob sie zum Abschluss auch noch nach Istanbul führt, zum Endspiel in zweieinhalb Wochen, wird zu einem wesentlichen Teil davon abhängen, wie viele Reserven der Sportclub mobilisieren kann.

„Wir müssen uns definitiv vorwerfen, dass wir eine noch bessere Ausgangssituation mit der letzten Aktion verspielt haben“, sagte Schuster am Donnerstagabend, betonte aber auch: „Wir blicken dennoch positiv auf das Rückspiel. Wir haben das Selbstvertrauen und die Qualität, um es zu drehen.“

Wenn sie nun auch noch die Kraft aufbringen, kann Freiburgs Weg tatsächlich nach Istanbul führen.