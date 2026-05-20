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Europa-League-EndspielFreiburg spielt um den Titel – wo läuft das Finale im Fernsehen?

Lesezeit: 2 Min.

Matthias Ginter hat in seiner Karriere schon einige Titel geholt (WM 2014, Confed-Cup 2017 und DFB-Pokal 2017). Kommt nun der Europa-League-Pokal dazu?
Matthias Ginter hat in seiner Karriere schon einige Titel geholt (WM 2014, Confed-Cup 2017 und DFB-Pokal 2017). Kommt nun der Europa-League-Pokal dazu? Tom Weller/dpa

Der SC Freiburg hat Geschichte geschrieben. Erstmals stehen die Breisgauer im Finale eines europäischen Wettbewerbs, der Gegner heißt Aston Villa. Wo die Partie im TV zu sehen ist.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Am 20. Mai steht das größte und wichtigste Spiel in der bisherigen Geschichte des SC Freiburg an: das Europa-League-Finale. Die Breisgauer stehen erstmals in einem europäischen Endspiel und dort wartet mit Aston Villa der stärkste Gegner der bisherigen Europa-League-Saison. Wir zeigen, wo Sie das Spiel im Fernsehen und Stream verfolgen können.

SC Freiburg gegen Aston Villa im Free-TV und Stream

Anpfiff ist um 21 Uhr, RTL überträgt das Finale im Fernsehen. Beim kostenpflichtigen Livestream des Senders, RTL+, ist die Partie ebenfalls zu sehen. Ab 20.15 Uhr sind Moderator Florian König, Co-Kommentator und Experte Lothar Matthäus sowie Kommentator Wolff Fuss auf Sendung. Vom Spielfeldrand aus berichten Jana Wosnitza und Jonas Gerdes.

  • Mittwoch, 20. Mai, 21 Uhr in Istanbul: SC Freiburg - Aston Villa, RTL und RTL+

Freiburg oder Villa: Wer ist Favorit?

Der SC Freiburg hat eine beeindruckende Europa-League-Saison gezeigt – mit Siegen gegen Basel, Celta Vigo und Sporting Braga. Dennoch ist der Finalgegner Favorit. In der Premier League steht Villa auf dem 4. Platz und spielt nächste Saison auf jeden Fall in der Champions League. Zusätzlich haben die Villans Mr. Europa League als Trainer auf der Bank sitzen: Unai Emery. Der Spanier gewann den Titel bereits viermal – dreimal mit dem FC Sevilla, einmal mit dem FC Villarreal.

Auch die Marktwerte der Kader sprechen für sich. Laut Transfermarkt.de sind alle Freiburger Spieler rund 191 Millionen Euro Wert. Aston Villas Kader wird auf rund 547 Millionen Euro geschätzt.

Das letzte Spiel vor dem Finale haben beide Teams gewonnen. Aston Villa besiegte den FC Liverpool mit 4:2, Freiburg schlug RB Leipzig mit 3:1.

Das Stadion

Das Finale findet im Beşiktaş Park in Istanbul statt. Es ist zum zweiten Mal ein Endspiel-Ort im europäischen Wettbewerb. 2019 gewann Liverpool im Elfmeterschießen den Uefa-Superpokal gegen den FC Chelsea. Die Heimstätte von Beşiktaş liegt am nördlichen Ufer des Bosporus und hat eine Kapazität von rund 40 000 Zuschauern.

Der Weg ins Finale

SC Freiburg

  • 1. Spieltag: SC Freiburg - FC Basel 2:1
  • 2. Spieltag: FC Bologna - SC Freiburg1:1
  • 3. Spieltag: SC Freiburg - Utrecht 2:0
  • 4. Spieltag: OGC Nizza - SC Freiburg1:3
  • 5. Spieltag: Viktoria Pilsen - SC Freiburg0:0
  • 6. Spieltag: SC Freiburg - RB Salzburg 1:0
  • 7. Spieltag: SC Freiburg - Maccabi Tel-Aviv 1:0
  • 8. Spieltag: OSC Lille - SC Freiburg 1:0
  • Achtelfinale: KRC Genk - SC Freiburg 1:0 / 1:5
  • Viertelfinale : SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 / 3:1
  • Halbfinale : Sporting Braga - SC Freiburg 1:0 / 1:3

Aston Villa

  • 1. Spieltag: Aston Villa - FC Bologna 1:0
  • 2. Spieltag: Feyenoord Rotterdam - Aston Villa 0:2
  • 3. Spieltag: Go Ahead Eagles - Aston Villa 2:1
  • 4. Spieltag: Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv 2:0
  • 5. Spieltag: Aston Villa - Young Boys Bern 2:1
  • 6. Spieltag: FC Basel - Aston Villa 1:2
  • 7. Spieltag: Fenerbahçe Istanbul - Aston Villa 0:1
  • 8. Spieltag: Aston Villa - RB Salzburg 3:2
  • Achtelfinale: OSC Lille - Aston Villa 0:1 / 0:2
  • Viertelfinale: FC Bologna - Aston Villa 1:3 / 0:4
  • Halbfinale: Nottingham Forest - Aston Villa 1:0 / 0:4
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