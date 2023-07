Von Barbara Klimke, London

Filmschauspieler, Regisseure und andere Prominenz halten sich beim Tennis in Wimbledon üblicherweise diskret im Hintergrund in der Royal Box. Diese Woche jedoch haben Oscar-Gewinnerin Emma Thompson, Drehbuchautor Richard Curtis ("Love Actually") und andere die Zurückhaltung aufgegeben, um gemeinsam mit Klimaaktivisten ihr Anliegen offensiv vorzutragen. In einem Offenen Brief fordern sie den All England Lawn Tennis Club auf, sein Engagement mit einer Großbank, Barclays, zu überdenken. Die Finanzierung fossiler Energieträger, so das Argument, befördere, bei "allem Respekt und der Liebe für die Magie von Wimbledon" das Klimachaos. Und ein Sponsorenvertrag wirke wie eine Billigung dieser Entwicklung.