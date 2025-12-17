Zum Hauptinhalt springen

Saudi-Arabien und der Weltsport„Ein Alleinherrscher versucht, einen Staat nach seinem Gusto umzugestalten“

Fußballfreunde unter sich: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman (rechts) plaudert bei der WM 2022 gut gelaunt mit Fifa-Präsident Gianni Infantino. (Foto: Action Pictures/Imago)

Saudi-Arabien hat sich im Sport zur Weltmacht aufgeschwungen. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg beschreibt die Radikalität des Umbaus im Staat, erklärt, warum die Reformen die Macht des Kronprinzen festigen – und weshalb Sportswashing nicht der Grund für die gigantischen Investitionen ist.

Interview von Barbara Klimke

Guido Steinberg forscht seit 2006 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Zuvor war er Referent für internationalen Terrorismus im Bundeskanzleramt. In einer neuen Studie beschreibt er Saudi-Arabien als wichtigste Führungsmacht der arabischen Welt, die ihren politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss ausbaut. Auch mithilfe des Sports: im Golf, Tennis, Boxen, in der Formel 1 – und natürlich als Ausrichter der Fußball-WM 2034. Jetzt, kurz vor Weihnachten, findet in Dschidda gerade das ATP-Finale der weltbesten U21-Tennisprofis statt.

