Guido Steinberg forscht seit 2006 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Zuvor war er Referent für internationalen Terrorismus im Bundeskanzleramt. In einer neuen Studie beschreibt er Saudi-Arabien als wichtigste Führungsmacht der arabischen Welt, die ihren politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss ausbaut. Auch mithilfe des Sports: im Golf, Tennis, Boxen, in der Formel 1 – und natürlich als Ausrichter der Fußball-WM 2034. Jetzt, kurz vor Weihnachten, findet in Dschidda gerade das ATP-Finale der weltbesten U21-Tennisprofis statt.
Saudi-Arabien und der Weltsport„Ein Alleinherrscher versucht, einen Staat nach seinem Gusto umzugestalten“
Saudi-Arabien hat sich im Sport zur Weltmacht aufgeschwungen. Der Islamwissenschaftler Guido Steinberg beschreibt die Radikalität des Umbaus im Staat, erklärt, warum die Reformen die Macht des Kronprinzen festigen – und weshalb Sportswashing nicht der Grund für die gigantischen Investitionen ist.
Interview von Barbara Klimke
