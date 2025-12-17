Guido Steinberg forscht seit 2006 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Zuvor war er Referent für internationalen Terrorismus im Bundeskanzleramt. In einer neuen Studie beschreibt er Saudi-Arabien als wichtigste Führungsmacht der arabischen Welt, die ihren politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einfluss ausbaut. Auch mithilfe des Sports: im Golf, Tennis, Boxen, in der Formel 1 – und natürlich als Ausrichter der Fußball-WM 2034. Jetzt, kurz vor Weihnachten, findet in Dschidda gerade das ATP-Finale der weltbesten U21-Tennisprofis statt.