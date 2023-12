Saudi-Arabien investiert Milliarden in Fußball, Formel 1 und Golf. Nicht nur aus Imagegründen, sondern um die Wirtschaft vom Öl unabhängig zu machen und die Jugend im Land zu halten. Das Königreich öffnet sich - aber unter strenger Kontrolle.

Von Ronny Blaschke, Riad

Die Fußballfans in Saudi-Arabien sollen sich nicht als Ultras bezeichnen, denn das könnte für den Staat nach Auflehnung klingen. Aber sie wollen sich wie Ultras verhalten. So wie vor Kurzem beim Derby in der Hauptstadt Riad zwischen Al Hilal und Al Nassr.