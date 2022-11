Von Martin Schneider

Die Welt kennt nun Hervé Renard, weil er ein Selfie mit Messi empfohlen hat. In der Halbzeitpause des Spiels gegen Argentinien war Renard, Trainer Saudi-Arabiens, mit der Zweikampfhärte seiner Spieler gegen den argentinischen Spielmacher nicht zufrieden. In einem Video, das der saudische Verband nach dem Spiel veröffentlichte, ist zu sehen, wie einige Spieler den Kopf hängen lassen, es stand 0:1. "Was machen wir hier?", brüllt Renard in der Kabine. "Ist das unser Pressing? Messi hat im Zentrum den Ball und ihr ... ", Renard wirft beide Arme wie zum Zeichen der Kapitulation in die Höhe, "... ihr steht einfach nur vor der Abwehr. Holt euer Smartphone, dann könnt ihr ein Foto mit Messi machen!"