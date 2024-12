Die Fifa hat ein neues Werbegesicht für die Klub-WM im kommenden Sommer in den USA : DJ Khaled. „Ein großartiger Künstler, großartiger Mensch – und das Herz am rechten Flecken“, so ordnet ihn auf Instagram Gianni Infantino ein, der Fachmann für Herzensfragen beim Fußball -Weltverband. DJ Khaled ist Rapper und Musikproduzent, eine rundum wuchtige Szenegröße mit engen Banden zu Kollegen wie P. Diddy und Jay-Z.

Dummer Zufall, dass gerade diese Branche derzeit in den USA und weltweit ein wachsendes Publikum in Atem hält, auch abseits des Rapper-Business. Zwei der Szenehelden sehen in voneinander unabhängigen Fällen Mordprozessen entgegen; sie sollen privaten Ärger mithilfe von Auftragskillern gelöst haben. Superstar P. Diddy wiederum sitzt seit September im Hochsicherheitsgefängnis von Brooklyn, Branchenname „Höllenloch“. Nicht einmal zweistellige Millionenkautionen helfen ihm dort raus; 120 Menschen werfen dem Rapper Misshandlungen und sexualisierte Übergriffe vor, darunter Minderjährige.

Für DJ Khaled, den neuen Klub-WM-Rapper, war P. Diddy bei Instagram gerne mal „My brother“. Und, klar: „Love forever!“

Das atmosphärische PR-Dilemma passt ins Bild des bisher ziemlich verkorksten Projekts „Klub-WM“, für das an diesem Donnerstag in Miami die Auslosung der 32 Teilnehmer-Teams ansteht. Insbesondere in Europa, dem Herzland des Fußballs, regt sich Widerstand gegen das neue Mega-Event, das von Mitte Juni bis Mitte Juli 2025 stattfinden soll. Also sollten wenigstens die Gastgeber mitziehen.

Die Fifa will über Rapper-Größen wie DJ Khaled, den auch Infantino gerne „Brother“ nennt, die Jugend Amerikas in einen Sport locken, der sich dort bisher fast nur um einen Klub dreht: Inter Miami, ein von David Beckham initiiertes Retortenprodukt, das erst seit fünf Spielzeiten existiert. Aber seit am neuen Zweitsitz der Fifa in Florida auch Lionel Messi kickt, pilgern allerlei Platzhirsche aus Sport-, Show- und übrigem Bling-Bling-Biz dorthin. Und in diesen Promi-Rummel hat sich nun ein weiterer Goldjunge gemischt: Infantino. Der Mann, der seinen Weltverband als Präsident faktisch wie eine Familienklitsche führt. Kürzlich hat er Inter Miami für seine neue Klub-WM einfach einen der letzten Startplätze zugeschanzt – den des stolzen Vertreters des Ausrichterlandes USA. Dabei findet das Finale um den Titel der Major League Soccer (MLS) erst noch statt, es treffen aufeinander: Los Angeles Galaxy und die Red Bulls aus New York. Das ist Infantino aber egal.

Die US-Liga MLS gibt sich kurz angebunden: „Wenden Sie sich an die Fifa“

Während die Fifa ihre Entscheidung mit Verweis auf eine von Miami gewonnene Wertung – den MLS Supporters’ Shield – verteidigt und auf Anfrage des britischen Guardian gar auf missgünstige Neider abhob, erklärte die MLS kurz angebunden: „Die Fifa hat den Prozess gemanagt und entschieden, den Gastgeberplatz an Inter Miami zu vergeben. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Fifa.“

Deutlicher lässt sich kaum zeigen, dass der Vermarktungsdruck beim sperrigen Format dieser Klub-WM auch die sportliche Integrität aussticht. Na und? Daumen hoch und durch, so taten es auch die Herrscher im alten Rom. Wenn die Show im relevanten Teil der Fußballwelt auf Ablehnung stößt, muss halt einer wie Messi ins Bild! Die übrigen Teilnehmer müssen sich natürlich weiterhin über große Titel oder Konstanz über fünf Jahre hinweg sportlich qualifizieren.

Fifa-Boss Gianni Infantino (3.v.l.) zu Gast bei seinem neuen Lieblingsklub Inter Miami, zusammen mit den Klubbesitzern (v.l.) David Beckham, Jorge Mas und José Mas. (Foto: Sam Navarro/USA Today/Reuters)

Das Etikett Goldjunge übrigens hat sich der Fifa-Boss verdient, weil er den Namen des wichtigsten Vertreters des Weltfußballs auf die neue und sündteure, vom Luxuskonzern Tiffany gestaltete Goldtrophäe eingravieren ließ, die es zu gewinnen gibt: seinen eigenen. Und zwar, in aller Bescheidenheit, gleich doppelt. Jetzt glitzert also die Unterschrift des Italo-Schweizers unter dem Begriff „Gründungspräsident“. An anderer Stelle kulminieren die Lobgesänge auf „Idole, Helden und Legenden“ in einer besonders überkandidelten Sentenz: „Wir sind Zeugen eines neuen Zeitalters. Das goldene Zeitalter des Klubfußballs: die Ära der Fifa Klub-WM. Der Höhepunkt aller Vereinswettbewerbe, inspiriert durch den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino.“

Nur gut, dass die Gravurnadel hier nicht DJ Khaled geführt hat. Der kündigte den Fifa-Boss im September im Central Park im Rahmen einer Klub-WM-Präsentation auf der Bühne so an: „In-Ben-tinoooo!“

Ob nun Infant- oder Inbentino: Wenigstens die präsidiale Selbstfeier läuft wie geritzt. Werbeclips wie ein Infantino-Call („Hello my brother!“) aus einem Wolkenkratzer an Khaled, der sich wiederum im Privatjet räkelt: „Ich liebe dich, Bruder. Und segne dich!“ Oder ein leicht bizarrer Bummel mit Baseball-Käppi über den Times Square in Manhattan, grinsend unter Leuchtreklamen für die Klub-WM. All das macht vorrangig eines für die ganze Welt sichtbar: Der Dachverband des globalen Fußballsports ist degeneriert zur One-Man-Show.

Nur kann auch das Amateurfilmfestival der Fifa nicht vertuschen, dass außer Infantino bisher niemand ein vergleichbares Faible für die neue Topveranstaltung entwickelt hat. Die Lage ist ernst, bis Mittwoch fehlte sogar das Wichtigste: ein Fernsehvermarkter! Mit rund vier Milliarden Dollar habe die Fifa allein aus dieser Vermarktung kalkuliert, versichern Insider. Doch bisher ist nur ein ernsthafter Vorstoß bekannt: Der Streamingdienst Apple TV+ soll im Frühjahr 900 Millionen Dollar geboten haben. Das liegt nicht nur in finanzieller Hinsicht weit unter der Zielmarke der Fifa. Der kostenpflichtige Streamingdienst hätte auch nicht die allergrößte Breitenwirkung erzielt, im Gegenteil.

Von Not, behauptet die Fifa, könne keine Rede sein. Insider berichten aber etwas anderes

Im vergangenen September war es offenbar sogar zu einer Art Rettungsrunde mit Topvertretern internationaler TV-Konzerne gekommen, was die Fifa so aber zurückwies. Zwar habe es ein Treffen gegeben, aber nur, um das neue Produkt vorzustellen. Von Not könne keine Rede sein.

Bis diese Woche blieb der Fernsehknüller jedenfalls ein Ladenhüter. Nach SZ-Informationen suchte die Fifa sogar schon den Austausch mit ihrem neuen Dauerpartner, der Infantinos Weltfußball künftig ohnehin über vielerlei Kanäle füttern soll - das Land, das nächste Woche offiziell zum Veranstalter der Fußball-Weltmeisterschaft 2034 erhoben wird: Saudi-Arabien. Die Saudis, heißt es, hätten die Rechte gern gleich für die nächsten drei Klub-Weltmeisterschaften gehabt. Geraunt wird in Fifa-Zirkeln, dass auch Deals mit der neuen Fifa-Plattform „Fifa plus“ angedacht worden seien, womöglich eine Art Joint-Venture. Das kam offenbar nicht gut an; schon gar nicht bei Sendern im Golfgebiet wie BeIN-Sport in Katar.

Am Mittwoch dann folgte eine Verkündigung, die deutlich nach Riad weist: Der Streamingdienst DAZN erwirbt die Klub-WM-Rechte, er zahlt laut Bild eine Milliarde Dollar. Also ungefähr ein Viertel der Zielmarke. DAZN, das auch die saudische Profiliga überträgt, verhandelt seit geraumer Zeit mit dem saudischen Staatsfonds PIF – der soll laut Reuters am Einstieg interessiert sein und für zehn Prozent der Anteile eine Milliarde Dollar bieten. So könnte sich das Königreich immer stärker in den Fußball pirschen: DAZN hat soeben erst die Rechte an der Bundesliga-Livekonferenz ab der Saison 2025/26 erworben. Der Marktrivale Sky schaut zumindest in dieser Disziplin in die Röhre.

Dauerpartner: Saudi-Arabien und die Fifa sind über diverse Kanäle verbunden, hier lauschen Kronprinz Mohammed bin Salman und Gianni Infantino den Hymnen bei der Fußball-WM 2018 in Moskau. (Foto: Alexei Nikolsky/AP)

Die Fifa hatte Anfragen zur TV-Problematik ebenso unbeantwortet gelassen wie zu anderen Themen. Auch zum Sponsoringmarkt: Für kommerzielle Werbepartner war das TV-Fiasko ein gewaltiges Problem. Denn wer nicht weiß, ob, wo und für wen Infantinos Bling-Bling-Event überhaupt zu sehen sein wird, der tut sich schwer mit Marketingstrategien. Vorläufig gibt es offenbar nur vier große Werbepartner, die allesamt bei Weitem nicht das zahlen dürften, was sich die Fifa selbst großzügig errechnet hatte. Die Rede ist hier von 80 bis 100 Millionen Dollar, von bis zu acht Klub-WM-Topsponsoren.

Da ist der Luxus-Konzern Tiffany, dessen Zutun mit der protzigen Infantino-Gedächtnistrophäe für den Gewinner der Klub-WM zu einem guten Teil abgegolten sein dürfte. Soeben präsentiert die Fifa die Bank of America – die ist schon im WM-Sponsoring aktiv, ab 2026. Dann Hisense – der chinesische Elektroriese ist sogar schon seit 2018 Fifa-Sponsor. Insofern dürfte sein Vertrag bereits sämtliche Fifa-Events abdecken. Gleiches gilt für den Getränkekonzern InBev, der auf zusätzliches Entgegenkommen pochen darf, weil er bei der WM in Katar phasenweise kein Bier ausschenken durfte. Auch der InBev-Deal wurde erst vor Tagen publiziert, und auch hier teilte die Fifa nicht mit, wie hoch er beziffert ist. Der Bierbrauer, hieß es nur vage, schließe sich Hisense als „bestehender WM-Sponsor an, der separate Verträge für das neu aufgelegte Klubturnier mit 32 Teams“ gezeichnet habe.

Separate Verträge? Das führt zum Kern des Problems. Andere langjährige WM-Topsponsoren wie Coca-Cola und Adidas wollen die Klub-WM ohne Zusatzzahlung sponsern, sie pochen auf Vertragsklauseln, die ihnen die Werberechte an allen Fifa-Events zusichert. Also auch an der Klub-WM, die ja keineswegs neu erfunden und eingeführt, sondern lediglich aufgebläht und umformatiert wurde. Die Sache könnte vor Schweizer Gerichten landen – mit besten Chancen für die Alt-Sponsoren, dass ihre Vertragsdeutung zumindest dominierend sein wird.

Geld fehlt noch immer an allen Ecken und Enden. Die teilnehmenden Klubs erhielten bereits stolze Antrittsgagen zugesichert, die sollten zunächst bei – nicht dementierten – 50 Millionen Dollar liegen. 100 Millionen erhält der Sieger. Die Fifa äußert sich auch hierzu nicht. Inzwischen wird von rund 30 Millionen geraunt. Nur treibt selbst das die Aufwendungen in schwindelerregende Höhe. Alles in allem soll der Kicker-Tingeltangel bei 2,5 Milliarden Dollar liegen.

Überall offene Fragen mit Knallpotenzial: Gibt es mehr für die Vereine aus Europa als für die aus anderen Kontinenten? Gibt es stille Absichtserklärungen dazu mit Europas Klubvereinigung ECA? Das würde das neue Format noch mehr in Richtung Show-Veranstaltung verschieben, weg von einem ernsthaften Leistungsevent. Die ECA ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Die Uhr tickt, in sechs Monaten ist Anpfiff. Und weiter deutet vieles darauf hin, dass der Tanz um die goldene Gianni-Trophäe zum Draufzahlgeschäft für die Fifa wird. Da wird es wenig helfen, wenn der Fifa-Boss bei der Auslosung in Miami noch mal beschwört, dass das 32er-Turnier die Aura einer „Fußball-WM auf Klubebene“ verströme. Und dass etwas „Historisches entsteht, das den Fußball zum Besseren verändern wird!“ Und die Einnahmen, klar, würden „in den Klubfußball weltweit“ reinvestiert.

Real Madrid hat gar keine Erlöse aus dem Turnier eingeplant

Nach aktuellem Stand ist nicht anzunehmen, dass die so hell besungene Fußballweltverbesserung mit ehrenwerten Geburtshelfern wie den Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca, den Seattle Sounders und CF Pachuca, dem FC Ulsan, RB Salzburg und Messis Floridaboys historische Erlöse in die Kasse spülen könnte.

Das beunruhigt die Europäische Fußball-Union. Deshalb hat die Uefa bei Infantino nachgehakt, wie es denn um die Fifa-Reserven stehe. Diese Milliarden seien schließlich den Verbänden für deren Basisarbeit zuzurechnen, nicht irgendwelchen Profivereinen; sie sollen nicht als Lückenstopfer für ein überspanntes Klubprojekt benutzt werden. Infantino, heißt es bei der Uefa, habe klar verneint, dass Verbandsgelder angetastet würden. Das wird die Europa-Union genau im Auge behalten.

Nicht nur die Geldgeber und die Uefa stehen der Sache skeptisch gegenüber. Heftigen Widerstand leisten insbesondere Europas Spitzenfußballer. Ihre Vertretungen in England, Frankreich und Italien drohen, die Profis würden an keinerlei Werbemaßnahmen für das Turnier oder die Sponsoren teilnehmen. Zudem liegt der Fifa eine Klage bei der EU-Kommission in Brüssel vor, angestrengt von der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro, der englischen PFA und den europäischen Ligen. Sie bemängeln, bei der Einführung des Riesenformats in den übervollen Terminkalender gar nicht gefragt worden zu sein.

Und die großen Klubs in Europa? Manche, auch in Deutschland, scheinen einer weiteren Geldspritze nicht abgeneigt zu sein. Für andere hat sich der Branchenkrösus Real Madrid positioniert. Schon vor Monaten richtete Trainer Carlo Ancelotti der Fifa aus, sie könne die Teilnahme seines Teams „vergessen“, auch andere Klubs würden nicht mitziehen. Sein Arbeitgeber korrigierte das zwar, doch wie distanziert das Verhältnis ist, zeigt sich daran, dass Real Madrid im Finanzbudget für 2025 gar keine Erlöse aus der Klub-WM eingeplant hat. Es gebe ja „keine genauen Informationen zu diesem Thema“.

Erste Klubmanager witzeln schon, dass die Chose noch abgeblasen werden könnte. Aber das ist unwahrscheinlich. Denn es dürfte einen Mann den Job kosten, der das um jeden Preis verhindern wird: Gianni Infantino, doppelt namentlich verewigt auf der teuren Tiffany-Trophäe. Neuerdings verkauft die Fifa übrigens „digitale Sammlerstücke“ mit der eingravierten Unterschrift ihres Präsidenten. Leider auch kein Verkaufsrenner, auf dem Online-Marktplatz der Fifa dümpelt das gute Stück bei einem Dollar.

Es muss ein Großspender her. Egal wer, egal woher. Zufällig hat die Fifa ihrem Multi-Partner und WM-Veranstalter in spe, Saudi-Arabien, soeben noch eine große Freude bereitet. Sie hat dem Königreich attestiert, dass eine Fußball-WM 2034 am Golf allenfalls „mittlere humanitäre Risiken“ berge – und den Saudis insgesamt die höchste Punktzahl in einem WM-Evaluierungsbericht überhaupt gegeben.

Das sieht nach einem guten Anfang aus.