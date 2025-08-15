Anne Hathaway, Hugh Jackman, aber auch Kylian Mbappé: SailGP, die Rennliga des Segelns, lockt Prominenz als Investoren an. Bei der Deutschlandpremiere vor Rügen kämpft das Team von Sebastian Vettel um den Anschluss.

Von Thomas Gröbner

Man kann Lennart Briesenick nicht vorwerfen, die Dinge schöner zu zeichnen. Die letzten Resultate? „Sahen aus wie Katastrophen. Waren auch Katastrophen“, sagt der Coach des deutschen Teams in der SailGP. San Francisco, New York und Portsmouth: drei Wochenenden, mit denen das Team Germany nicht zufrieden war. „Insofern würde ich sagen, stehen wir unter Druck.“