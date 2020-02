Goldener Plan - das ist ein Zauberwort, das viele Sportpolitiker und Sportfunktionäre in diesen Tagen umtreibt. Goldener Plan ist ein Begriff aus den alten Tagen der Bundesrepublik, als in den Sechziger- und Siebzigerjahren 19 Milliarden Euro in den Bau von Sportstätten flossen. Nach der Wiedervereinigung folgte noch ein "Goldener Plan Ost". Und nun erhoffen sich viele eine Art Neuauflage, ein umfangreiches Programm für den Bau und die Sanierung von Sportstätten. Im Dezember bei der Delegiertenversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sinnierte der Bundessportminister Horst Seehofer erstmals öffentlich darüber; seitdem laufen die Diskussionen, wie ein Konzept von Bund, Ländern und Kommunen aussehen könnte und wie sich eine Finanzierung gewährleisten ließe.

Innenministerium will Mittel bereitstellen Der Bund will vom kommenden Jahr an Tausende von Sportstätten in Deutschland sanieren, modernisieren oder neu bauen. Dafür soll ein Sportstätteninvestitionsprogramm aufgelegt werden. "Nach meinen Informationen werden entsprechende Mittel in den Haushaltsplanentwurf für 2021 von Bundesinnenminister Horst Seehofer eingesetzt", sagte Dagmar Freitag (SPD), Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, der dpa. Bereits in den 1960er-Jahren und nach dem Mauerfall in den Neunzigern gab es "Goldene Pläne" für den Sportstättenbau. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Dezember ein solches Programm angekündigt. Aus seinem Haus gibt es bisher aber noch keine Zahlen. dpa

Der Sport ist zwar beileibe nicht der einzige Bereich, in dem es in der Basis-Infrastruktur große Mängel gibt. Aber dass die Politik zum Sportstätten-Thema ein großes Programm starten will, ist grundsätzlich begrüßenswert. Das kann jeder nachvollziehen, der durch die Vereinsniederungen des Landes streift, durch marode Turnhallen, muffige Kabinen, kaputte Schwimmbäder. Das wäre mal eine Investition in den Sport, die auch der Breite der Gesellschaft zugute kommen kann - anders als so viele andere Dinge, bei denen der Sport für sich viel Geld reklamiert. Es ist im Übrigen auch ein deutlich wichtigeres Thema als eine neuerliche deutsche Bewerbung um Olympische Spiele, die so viele Verantwortliche von Berlin bis Rhein/Ruhr in diesen Tagen forcieren - die aber viele Menschen aus guten Gründen immer noch sehr skeptisch sehen.

Apropos Olympia: Es ist zugleich schon absehbar, dass mancher Strippenzieher aus Sport und Politik versuchen wird, ein solch plakatives Projekt wie den Goldenen Plan auch im Kontext einer neuerlichen Bewerbung zu nutzen. So nach dem Motto: Spiele mögen ja sehr teuer sein, aber tun wir nicht auch gerade etwas für die breite Allgemeinheit? Doch so simpel wird das nicht gelingen. Denn am Gebaren des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) um seinen deutschen Präsidenten Thomas Bach hat sich entgegen aller Beteuerungen nun mal nichts Substanzielles geändert. Neues zum Thema Spiele-Gigantismus gibt es zur Genüge beim nächsten Ausrichter der Winterspiele, in Peking; und die Prozedur für die Vergaben ist zuletzt sogar noch undurchsichtiger geworden.

Im Übrigen muss sich auch erst einmal erweisen, wie viele Milliarden Euro mehr der neue Goldene Plan den maroden Turnhallen und Schwimmbädern des Landes tatsächlich bringen wird.